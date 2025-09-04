$41.370.01
48.200.03
ukenru
17:30 • 5712 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
14:39 • 13523 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02 • 16733 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 21311 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 26079 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 24888 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 20964 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 43564 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 40713 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 43493 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
LEGO выпускает самый дорогой набор Star Wars Death Star за $999,99

Киев • УНН

 • 454 просмотра

LEGO объявила о запуске самого дорогого набора Star Wars Death Star - Ultimate Collector Series за $999,99, состоящего из 9023 деталей. Продажи стартуют 1 октября 2025 года для участников программы Lego Insiders, а 4 октября для всех.

LEGO выпускает самый дорогой набор Star Wars Death Star за $999,99

Компания LEGO объявила о запуске нового набора Star Wars Death Star - Ultimate Collector Series стоимостью 999,99 долларов, что делает набор самым дорогим конструктором за всю историю бренда. Об этом объявила компания LEGO, передает УНН.

Сегодня LEGO Group представляет один из самых ожидаемых наборов LEGO Star Wars всех времен: LEGO Star Wars Death Star - Ultimate Collector Series. Этот набор, состоящий из 9023 деталей, является самым большим набором LEGO Star Wars на сегодняшний день и предназначен для того, чтобы перенести поклонников в самое сердце самой известной космической станции Галактической Империи 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что этот набор воссоздает некоторые из самых легендарных моментов в истории кино, а фанаты могут построить и исследовать детальные воссоздания мусоропресса, тронного зала императора Палпатина, камеры принцессы Леи, блока управления тракторным лучом, имперского ангара для шаттлов и многое другое.

Благодаря компактной основе и многослойной вертикальной структуре эта модель обладает глубиной и сложностью, оставаясь при этом впечатляющей для демонстрации. Эта эпическая конструкция включает в себя 38 минифигурок LEGO Star Wars, среди которых такие культовые персонажи, как Люк Скайуокер (в вариантах джедая и штурмовика), Хан Соло, принцесса Лея, Дарт Вейдер, император Палпатин. В качестве шутливого намека на видеоигры LEGO Star Wars, набор также включает минифигурку штурмовика в гидромассажной ванне 

- добавили в компании.

Продажи стартуют 1 октября 2025 года для участников программы Lego Insiders, а с 4 октября набор станет доступным для всех желающих. Первые покупатели получат бонус — эксклюзивный Tie Fighter.

Напомним

LEGO анонсировала официальный набор, воссоздающий классическую портативную консоль Nintendo Game Boy. Он поступит в продажу 1 октября 2025 года и уже доступен для предварительного заказа за $60.

Павел Башинский

Новости Мира