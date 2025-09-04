LEGO выпускает самый дорогой набор Star Wars Death Star за $999,99

Компания LEGO объявила о запуске нового набора Star Wars Death Star - Ultimate Collector Series стоимостью 999,99 долларов, что делает набор самым дорогим конструктором за всю историю бренда. Об этом объявила компания LEGO, передает УНН.

Сегодня LEGO Group представляет один из самых ожидаемых наборов LEGO Star Wars всех времен: LEGO Star Wars Death Star - Ultimate Collector Series. Этот набор, состоящий из 9023 деталей, является самым большим набором LEGO Star Wars на сегодняшний день и предназначен для того, чтобы перенести поклонников в самое сердце самой известной космической станции Галактической Империи - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот набор воссоздает некоторые из самых легендарных моментов в истории кино, а фанаты могут построить и исследовать детальные воссоздания мусоропресса, тронного зала императора Палпатина, камеры принцессы Леи, блока управления тракторным лучом, имперского ангара для шаттлов и многое другое.

Благодаря компактной основе и многослойной вертикальной структуре эта модель обладает глубиной и сложностью, оставаясь при этом впечатляющей для демонстрации. Эта эпическая конструкция включает в себя 38 минифигурок LEGO Star Wars, среди которых такие культовые персонажи, как Люк Скайуокер (в вариантах джедая и штурмовика), Хан Соло, принцесса Лея, Дарт Вейдер, император Палпатин. В качестве шутливого намека на видеоигры LEGO Star Wars, набор также включает минифигурку штурмовика в гидромассажной ванне - добавили в компании.

Продажи стартуют 1 октября 2025 года для участников программы Lego Insiders, а с 4 октября набор станет доступным для всех желающих. Первые покупатели получат бонус — эксклюзивный Tie Fighter.

