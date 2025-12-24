Сибига: Украина и Австралия скоординировали действия для укрепления оборонных возможностей
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с главой МИД Австралии Пенни Вонг очередную атаку рф и подчеркнул важность международной солидарности. Стороны скоординировали дальнейшие шаги для укрепления оборонных возможностей Украины, отметив новый пакет военной помощи от Австралии.
Детали
По словам Сибиги, он проинформировал свою коллегу об очередной масштабной атаке россии на Украину и подчеркнул, что для достижения справедливого и длительного мира крайне необходимыми остаются постоянная международная солидарность и давление на россию.
Мы ценим неизменную поддержку Австралией Украины, в частности новый пакет военной помощи в этом месяце и вклад в инициативу НАТО PURL
Он добавил, что стороны скоординировали "дальнейшие шаги для дальнейшего укрепления оборонных возможностей Украины и ее самодостаточности".
Напомним
В начале декабря правительство Австралии объявило о пакете военной помощи Украине на 95 миллионов австралийских долларов. Он включает взносы в PURL и Коалицию беспилотников, а также военное оборудование.
