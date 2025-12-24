Сибига: Украина и Австралия скоординировали действия для укрепления оборонных возможностей

$42.150.10
23 декабря, 15:52 • 13673 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 24530 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 31581 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 40144 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 29537 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 34415 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 19129 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18231 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23769 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39169 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Пьяные командиры и катастрофические потери: АТЕШ раскрыл критическую ситуацию в 74-м полку РФ на Запорожье23 декабря, 18:36 • 5636 просмотра
Вражеский беспилотник попал в многоэтажку Чернигова, продолжается эвакуация жителей23 декабря, 18:54 • 5408 просмотра
В Алуште водный дефицит используют для финансового давления на людей - ЦНС23 декабря, 21:21 • 5418 просмотра
Зеленский: чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество23 декабря, 21:42 • 3556 просмотра
Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на ЧерниговVideo00:39 • 5460 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 31592 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 23366 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 40150 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 34419 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 93507 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 24412 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 23142 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 26863 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 28928 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 51525 просмотра
Социальная сеть
Техника
Фильм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дипломатка

Сибига: Украина и Австралия скоординировали действия для укрепления оборонных возможностей

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с главой МИД Австралии Пенни Вонг очередную атаку рф и подчеркнул важность международной солидарности. Стороны скоординировали дальнейшие шаги для укрепления оборонных возможностей Украины, отметив новый пакет военной помощи от Австралии.

Сибига: Украина и Австралия скоординировали действия для укрепления оборонных возможностей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Австралии Пенни Вонг. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства, информирует УНН.

Детали

По словам Сибиги, он проинформировал свою коллегу об очередной масштабной атаке россии на Украину и подчеркнул, что для достижения справедливого и длительного мира крайне необходимыми остаются постоянная международная солидарность и давление на россию.

Мы ценим неизменную поддержку Австралией Украины, в частности новый пакет военной помощи в этом месяце и вклад в инициативу НАТО PURL

- отметил глава МИД.

Он добавил, что стороны скоординировали "дальнейшие шаги для дальнейшего укрепления оборонных возможностей Украины и ее самодостаточности".

Напомним

В начале декабря правительство Австралии объявило о пакете военной помощи Украине на 95 миллионов австралийских долларов. Он включает взносы в PURL и Коалицию беспилотников, а также военное оборудование.

Я не собираюсь менять главу МИД Украины - Зеленский22.12.25, 18:41 • 3674 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Андрей Сибига
НАТО
Австралия
Украина