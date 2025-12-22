Я не собираюсь менять главу МИД Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует менять министра иностранных дел Украины, передает УНН.

Я не собираюсь менять министра иностранных дел Украины, ни сегодня, ни завтра. На всякий случай скажу, что и послезавтра тоже. То есть, я обобщенно сказал, что мы работаем командно