"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
14:35 • 11402 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 11587 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 13872 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 16914 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 17511 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 18354 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 16792 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13048 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
22 декабря, 10:23 • 12193 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
Я не собираюсь менять главу МИД Украины - Зеленский

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует менять министра иностранных дел Украины ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Он подчеркнул, что они работают командно, опровергая слухи о кадровых изменениях.

Я не собираюсь менять главу МИД Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует менять министра иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Я не собираюсь менять министра иностранных дел Украины, ни сегодня, ни завтра. На всякий случай скажу, что и послезавтра тоже. То есть, я обобщенно сказал, что мы работаем командно

- сказал Зеленский.

Напомним

Нардеп Ярослав Железняк ранее заявлял, что в Министерстве иностранных дел Украины ожидаются кадровые изменения. Новым главой дипведомства станет Сергей Кислица, а нынешний глава МИД Андрей Сибига займет должность посла в Польше.

Павел Башинский

Политика
Кабинет Министров Украины
Дипломатка
Сергей Кислыця
Владимир Зеленский
Украина
Польша