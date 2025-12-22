Я не собираюсь менять главу МИД Украины - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует менять министра иностранных дел Украины ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Он подчеркнул, что они работают командно, опровергая слухи о кадровых изменениях.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует менять министра иностранных дел Украины, передает УНН.
Детали
Я не собираюсь менять министра иностранных дел Украины, ни сегодня, ни завтра. На всякий случай скажу, что и послезавтра тоже. То есть, я обобщенно сказал, что мы работаем командно
Напомним
Нардеп Ярослав Железняк ранее заявлял, что в Министерстве иностранных дел Украины ожидаются кадровые изменения. Новым главой дипведомства станет Сергей Кислица, а нынешний глава МИД Андрей Сибига займет должность посла в Польше.