МЗС чекають кадрові зміни: Кислиця стане міністром, а Сибіга - послом у Польщі - нардеп

Ексклюзив
13:09 • 1832 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 4264 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 16690 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 15657 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 17088 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 17560 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 21076 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 27486 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 39405 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 46854 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Популярнi новини
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України12 грудня, 03:58 • 25740 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW12 грудня, 04:30 • 26871 перегляди
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico09:01 • 13838 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 9098 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12:07 • 12160 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
13:07 • 4208 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 1466 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:47 • 16641 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 13:44 • 63071 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 66461 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Михайло Подоляк
Джон Гілі
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Велика Британія
Китай
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 1468 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 9550 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 41456 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 40050 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 44965 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
С-300
Ракетна система С-400

МЗС чекають кадрові зміни: Кислиця стане міністром, а Сибіга - послом у Польщі - нардеп

Київ • УНН

 • 64 перегляди

У Міністерстві закордонних справ України очікуються кадрові зміни. Новим главою дипвідомства стане Сергій Кислиця, а нинішній очільник МЗС Андрій Сибіга обійме посаду посла у Польщі.

МЗС чекають кадрові зміни: Кислиця стане міністром, а Сибіга - послом у Польщі - нардеп

Невдовзі у Міністерстві закордонних справ очікуються кадрові зміни. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, новим главою дипвідомства стане Сергій Кислиця, передає УНН.

До кадрових змін можете додавати МЗС. Новим міністром стане Сергій Кислиця (він зараз перший заступник - ред.) 

- повідомив Железняк.

Зеленський обговорив з Кислицею напрямки дипломатичної роботи і переговорів зі США05.12.25, 12:32 • 5582 перегляди

Нинішній глава МЗС Андрій Сибіга, за інформацією нардепа, "поїде послом у Польщу".

"Тривають дискусії": нардеп поділився, що говорять про обрання нового очільника "Слуги народу" на очікуваному з'їзді12.12.25, 15:10 • 372 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив з учасником української делегації для мирних переговорів, першим заступником голови МЗС Сергієм Кислицею напрямки дипломатичної роботи і перемовин зі США на тлі проведення у Маямі чергової такої зустрічі, і анонсував зміцнення роботи з партнерами.

Антоніна Туманова

Політика
Дипломатка
Сергій Кислиця
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Ярослав Железняк
Польща