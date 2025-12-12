МЗС чекають кадрові зміни: Кислиця стане міністром, а Сибіга - послом у Польщі - нардеп

Невдовзі у Міністерстві закордонних справ очікуються кадрові зміни. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, новим главою дипвідомства стане Сергій Кислиця, передає УНН.

До кадрових змін можете додавати МЗС. Новим міністром стане Сергій Кислиця (він зараз перший заступник - ред.) - повідомив Железняк.

Зеленський обговорив з Кислицею напрямки дипломатичної роботи і переговорів зі США

Нинішній глава МЗС Андрій Сибіга, за інформацією нардепа, "поїде послом у Польщу".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив з учасником української делегації для мирних переговорів, першим заступником голови МЗС Сергієм Кислицею напрямки дипломатичної роботи і перемовин зі США на тлі проведення у Маямі чергової такої зустрічі, і анонсував зміцнення роботи з партнерами.