"Тривають дискусії": нардеп поділився, що говорять про обрання нового очільника "Слуги народу" на очікуваному з'їзді

У політикумі тривають дискусії, щодо того, хто може очолити політсилу "Слуга народу", яка, за повідомленнями, готується до з'їзду за менш ніж тиждень, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Деталі

Железняк, після появи у пресі відповідної інформації, написав, що "на 17-те грудня призначили зʼїзд партії "Слуга народу"", вказавши, що "там мають обрати наступну голову... партії".

"Перевірив інформацію щодо того, хто може очолювати "Слугу народу". Бажання великого очолювати її поки ніхто не виказав; поки тривають дискусії в середині команди і в середині Президента, хто ж це може бути. Взагалі там ще 5 днів. (...) Тому я б поки не стверджував, що це саме Корнієнко. Хоча точно один з кандидатів", - написав згодом Железняк.

Замість Колісник: у Раді склав присягу новий нардеп від "Слуги народу" Слинько