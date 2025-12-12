"Тривають дискусії": нардеп поділився, що говорять про обрання нового очільника "Слуги народу" на очікуваному з'їзді

$42.270.01
Ексклюзив
13:09 • 188 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 474 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 13215 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 13219 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 15003 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 15872 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 19759 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 26843 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 38877 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпеки
11 грудня, 17:00 • 46664 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters
12 грудня, 03:22 • 17653 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України
12 грудня, 03:58 • 24032 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW
12 грудня, 04:30 • 25165 перегляди
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico
09:01 • 12177 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА
12:07 • 10447 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 474 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 13220 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 61075 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки Odrex
11 грудня, 11:11 • 64547 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 64034 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Михайло Подоляк
Джон Гілі
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Велика Британія
Китай
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців
12:55 • 338 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизер
10:01 • 7956 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм
11 грудня, 11:09 • 40548 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки
10 грудня, 13:37 • 39417 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування
10 грудня, 12:35 • 44370 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
С-300
Ракетна система С-400

"Тривають дискусії": нардеп поділився, що говорять про обрання нового очільника "Слуги народу" на очікуваному з'їзді

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про дискусії щодо нового голови партії "Слуга народу". З'їзд партії заплановано на 17 грудня, де мають обрати нового очільника.

"Тривають дискусії": нардеп поділився, що говорять про обрання нового очільника "Слуги народу" на очікуваному з'їзді

У політикумі тривають дискусії, щодо того, хто може очолити політсилу "Слуга народу", яка, за повідомленнями, готується до з'їзду за менш ніж тиждень, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Деталі

Железняк, після появи у пресі відповідної інформації, написав, що "на 17-те грудня призначили зʼїзд партії "Слуга народу"", вказавши, що "там мають обрати наступну голову... партії".

"Перевірив інформацію щодо того, хто може очолювати "Слугу народу". Бажання великого очолювати її поки ніхто не виказав; поки тривають дискусії в середині команди і в середині Президента, хто ж це може бути. Взагалі там ще 5 днів. (...) Тому я б поки не стверджував, що це саме Корнієнко. Хоча точно один з кандидатів", - написав згодом Железняк.

Замість Колісник: у Раді склав присягу новий нардеп від "Слуги народу" Слинько04.11.25, 12:01 • 2211 переглядiв

Юлія Шрамко

Політика
Слуга народу
Ярослав Железняк