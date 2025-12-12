"Продолжаются дискуссии": нардеп поделился, что говорят об избрании нового главы "Слуги народа" на ожидаемом съезде

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 1192 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 3790 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 7666 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 19702 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 17753 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 18635 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 18927 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 22028 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 27945 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 39810 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.4м/с
85%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12 декабря, 03:58 • 27772 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 28913 просмотра
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico09:01 • 15835 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 10725 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12:07 • 14193 просмотра
публикации
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 7666 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 3238 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 19702 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 64851 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 68135 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Михаил Подоляк
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 3238 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 10903 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 42347 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 40628 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 45522 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Ракетная система С-300
Ракетная система С-400

"Продолжаются дискуссии": нардеп поделился, что говорят об избрании нового главы "Слуги народа" на ожидаемом съезде

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о дискуссиях относительно нового главы партии "Слуга народа". Съезд партии запланирован на 17 декабря, где должны избрать нового руководителя.

"Продолжаются дискуссии": нардеп поделился, что говорят об избрании нового главы "Слуги народа" на ожидаемом съезде

В политикуме продолжаются дискуссии относительно того, кто может возглавить политсилу "Слуга народа", которая, по сообщениям, готовится к съезду менее чем через неделю, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

Железняк, после появления в прессе соответствующей информации, написал, что "на 17 декабря назначили съезд партии "Слуга народа"", указав, что "там должны избрать следующего председателя... партии".

"Проверил информацию относительно того, кто может возглавлять "Слугу народа". Желания большого возглавлять ее пока никто не высказал; пока продолжаются дискуссии внутри команды и внутри Президента, кто же это может быть. Вообще там еще 5 дней. (...) Поэтому я бы пока не утверждал, что это именно Корниенко. Хотя точно один из кандидатов", - написал позже Железняк.

Вместо Колесник: в Раде принял присягу новый нардеп от "Слуги народа" Слинько04.11.25, 12:01 • 2213 просмотров

Юлия Шрамко

Политика
Слуга народа
Ярослав Железняк