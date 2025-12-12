"Продолжаются дискуссии": нардеп поделился, что говорят об избрании нового главы "Слуги народа" на ожидаемом съезде

В политикуме продолжаются дискуссии относительно того, кто может возглавить политсилу "Слуга народа", которая, по сообщениям, готовится к съезду менее чем через неделю, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

Железняк, после появления в прессе соответствующей информации, написал, что "на 17 декабря назначили съезд партии "Слуга народа"", указав, что "там должны избрать следующего председателя... партии".

"Проверил информацию относительно того, кто может возглавлять "Слугу народа". Желания большого возглавлять ее пока никто не высказал; пока продолжаются дискуссии внутри команды и внутри Президента, кто же это может быть. Вообще там еще 5 дней. (...) Поэтому я бы пока не утверждал, что это именно Корниенко. Хотя точно один из кандидатов", - написал позже Железняк.

