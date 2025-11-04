ukenru
Вместо Колесник: в Раде принял присягу новый нардеп от "Слуги народа" Слинько

Киев • УНН

 • 974 просмотра

Дмитрий Слинько принял присягу народного депутата на трибуне Верховной Рады. ЦИК признала его избранным вместо Анны Колесник.

Вместо Колесник: в Раде принял присягу новый нардеп от "Слуги народа" Слинько

Новый народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Слинько принял присягу в Верховной Раде, пишет УНН.

Подробности

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук пригласил "для принятия присяги на трибуну" нового народного депутата. После чего Дмитрий Слинько принял присягу.

Перед этим ЦИК признала Дмитрия Слинько избранным и зарегистрировала народным депутатом Украины, вместо Анны Колесник, за досрочное прекращение полномочий нардепа которой проголосовала Верховная Рада.

Он был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, от политической партии "Слуга народа". Дмитрий Слинько, как отмечается, был включен в избирательный список этой партии под № 151.

Дополнение

Как сообщал УНН, Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий нардепа от "Слуги народа" Анны Колесник, которой в мае 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении в внесении недостоверных данных в декларацию за 2020 год.

Что известно о Слинько

Дмитрий Слинько родился 29 декабря 1979 года. На момент выборов в 2019 году последние 5 лет проживал на территории Украины и был безработным. Имеет высшее образование.

В свое время Слинько работал редактором культурологических программ в "UA: Первый". Сотрудничал с журналом "Фокус". Также работал в издании "Корреспондент".

В 2018 году, находясь на должности заведующего редакцией культурологических передач "УР-3", в электронной декларации указывал, что имеет автомобиль Škoda Yeti, а его жена - Евгения - Mitsubishi Colt.

В 2019 году на общественных началах стал помощником нардепа 9-го созыва, заместителя председателя депутатской фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.

Кроме того, указывается, что Евгения Слинько также является помощницей Кравчук на общественных началах.

Юлия Шрамко

