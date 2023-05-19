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Депутатці ВР оголошено підозру у недостовірному декларуванні

Депутатці ВР оголошено підозру у недостовірному декларуванні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. НАБУ повідомило про підозру народній депутатці у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік, пише УНН з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Деталі

За даними слідства, народна обраниця не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об’єкт нерухомості – недобудований будинок площею понад 167 кв. м під Києвом. Землю вона набула у власність у 2020 році, і про розташовану на ній недобудову в договорі купівлі-продажу, як виявилось, згадки не було.

За результатами перевірки е-декларації НАЗК звернуло увагу на цей факт, і нардепці була надана можливість усунути неточності. Проте навіть після цього народна обраниця вирішила не показувати об’єкт нерухомості — подала виправлену декларацію без відповідних даних.

На підставі висновку НАЗК восени 2021 року НАБУ і САП почали розслідування. Вони здобули достатньо доказів того, що на момент придбання земельної ділянки будинок на ній вже був зведений.

Відомство не називає імені, проте за даними ЗМІ, йдеться про народну депутатку від “Слуги народу” Ольгу Саладуху.

Доповнення

У березні Вищий антикорупційний суд оголосив вирок чинній народній депутатці від “Слуги народу” Анні Колісник у справі про декларування недостовірних відомостей.

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