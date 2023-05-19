Депутату ВР объявлено подозрение в недостоверном декларировании

Детали

По данным следствия, народная избранница не задекларировала расположенный на принадлежащем ей земельном участке объект недвижимости– недостроенный дом площадью более 167 кв. м под Киевом. Землю она приобрела в собственность в 2020 году, и о расположенном на ней недострое в договоре купли-продажи, как оказалось, упоминания не было.

По результатам проверки э-декларации НАПК обратило внимание на этот факт, и нардепу была предоставлена возможность устранить неточности. Однако даже после этого народная избранница решила не показывать объект недвижимости — и подала исправленную декларацию без соответствующих данных.

На основании заключения НАПК осенью 2021 года НАБУ и САП начали расследование. Они получили достаточно доказательств того, что на момент приобретения земельного участка дом на нем уже был возведен.

Ведомство не называет имени, однако по данным СМИ, речь идет о народном депутате от “Слуги народа” Ольге Саладухе.

Дополнение

В марте Высший антикоррупционный суд огласил приговор действующему народному депутату от “Слуги народа” Анне Колесник по делу о декларировании недостоверных сведений.