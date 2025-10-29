Замість Колісник: нардепом від "Слуги народу" став Дмитро Слинько
Київ • УНН
Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала Дмитра Слинька народним депутатом України. Це відбулося після дострокового припинення повноважень Анни Колісник, обраної від партії "Слуга народу", через її особисту заяву.
Дмитра Слинька визнано обраним та зареєстровано народним депутатом України, замість Анни Колісник, за дострокове припинення повноважень нардепки якої проголосувала Верховна Рада, повідомили у Центральній виборчій комісії, пише УНН.
Деталі
"До комісії надійшла постанова Верховної Ради України від 21 жовтня 2025 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Анни Колісник, обраної на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень", - ідеться у повідомленні.
Також вказано, що "до ЦВК надійшли заява та необхідні документи Дмитра Слинька, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку цієї партії щодо реєстрації його народним депутатом України".
"Відтак, Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дмитра Слинька, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, від політичної партії "Слуга народу"", - повідомили у ЦВК.
Дмитро Слинько, як зазначається, був включений до виборчого списку цієї партії під № 151.
Доповнення
Як повідомляв УНН, Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень нардепки від "Слуги народу" Анни Колісник, якій у травні 2023 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік.
Що відомо про Слинька
Дмитро Слинько народився 29 грудня 1979 року. На момент виборів у 2019 році останні 5 років проживав на території України та був безробітним. Має вищу освіту.
Свого часу Слинько працював редактором культурологічних програм у "UA: Перший". Співпрацював з журналом "Фокус". Також працював у виданні "Корреспондент".
У 2018 році, перебуваючи на посаді завідувача редакції культурологічних передач "УР-3", в електронній декларації вказував, що має автомобіль Škoda Yeti, а його дружина - Євгенія - Mitsubishi Colt.
У 2019 році на громадських засадах став помічником нардепки 9-го скликання, заступниці голови депутатської фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук.
Окрім того, вказується, що Євгенія Слинько також є помічницею Кравчук на громадських засадах.