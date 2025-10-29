Вместо Колесник: нардепом от "Слуги народа" стал Дмитрий Слинько

Дмитрий Слинько признан избранным и зарегистрирован народным депутатом Украины вместо Анны Колесник, за досрочное прекращение полномочий которой как нардепа проголосовала Верховная Рада, сообщили в Центральной избирательной комиссии, пишет УНН.

Детали

"В комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины от 21 октября 2025 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Анны Колесник, избранной на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий", - говорится в сообщении.

Также указано, что "в ЦИК поступили заявление и необходимые документы Дмитрия Слинько, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список этой партии относительно регистрации его народным депутатом Украины".

"Следовательно, Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Дмитрия Слинько, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, от политической партии "Слуга народа"", - сообщили в ЦИК.

Дмитрий Слинько, как отмечается, был включен в избирательный список этой партии под № 151.

Дополнение

Как сообщал УНН, Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий нардепки от "Слуги народа" Анны Колесник, которой в мае 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении в внесении недостоверных данных в декларацию за 2020 год.

Что известно о Слинько

Дмитрий Слинько родился 29 декабря 1979 года. На момент выборов в 2019 году последние 5 лет проживал на территории Украины и был безработным. Имеет высшее образование.

В свое время Слинько работал редактором культурологических программ в "UA: Первый". Сотрудничал с журналом "Фокус". Также работал в издании "Корреспондент".

В 2018 году, находясь на должности заведующего редакцией культурологических передач "УР-3", в электронной декларации указывал, что имеет автомобиль Škoda Yeti, а его жена - Евгения - Mitsubishi Colt.

В 2019 году на общественных началах стал помощником нардепки 9-го созыва, заместителя председателя депутатской фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.

Кроме того, указывается, что Евгения Слинько также является помощницей Кравчук на общественных началах.