Замість Колісник: у Раді склав присягу новий нардеп від "Слуги народу" Слинько
Київ • УНН
Дмитро Слинько склав присягу народного депутата на трибуні Верховної Ради. ЦВК визнала його обраним замість Анни Колісник.
Новий народний депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Слинько склав присягу у Верховній Раді, пише УНН.
Деталі
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запросив "для складення присяги на трибуну" нового народного депутата. Після чого Дмитро Слинько склав присягу.
Перед цим ЦВК визнала Дмитра Слинька обраним та зареєструвала народним депутатом України, замість Анни Колісник, за дострокове припинення повноважень нардепки якої проголосувала Верховна Рада.
Його було обрано на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, від політичної партії "Слуга народу". Дмитро Слинько, як зазначається, був включений до виборчого списку цієї партії під № 151.
Доповнення
Як повідомляв УНН, Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень нардепки від "Слуги народу" Анни Колісник, якій у травні 2023 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік.
Що відомо про Слинька
Дмитро Слинько народився 29 грудня 1979 року. На момент виборів у 2019 році останні 5 років проживав на території України та був безробітним. Має вищу освіту.
Свого часу Слинько працював редактором культурологічних програм у "UA: Перший". Співпрацював з журналом "Фокус". Також працював у виданні "Корреспондент".
У 2018 році, перебуваючи на посаді завідувача редакції культурологічних передач "УР-3", в електронній декларації вказував, що має автомобіль Škoda Yeti, а його дружина - Євгенія - Mitsubishi Colt.
У 2019 році на громадських засадах став помічником нардепки 9-го скликання, заступниці голови депутатської фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук.
Окрім того, вказується, що Євгенія Слинько також є помічницею Кравчук на громадських засадах.