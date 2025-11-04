Замість Колісник: у Раді склав присягу новий нардеп від "Слуги народу" Слинько

ukenru
07:40 • 8522 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
07:25 • 22006 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
06:34 • 15998 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 66771 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 42507 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 41619 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 34166 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 47079 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 18579 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15670 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Необхідність реформ та проблеми з корупцією: Єврокомісія представила звіт про оцінку прогресу України на шляху до ЄС4 листопада, 02:25 • 16621 перегляди
Агенти "АТЕШ" паралізували роботу ФСБ у Брянській області під час перевірки з москви (відео)Video4 листопада, 03:27 • 15712 перегляди
Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з росії 04:42 • 7084 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 17318 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 13764 перегляди
Публікації
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
07:25 • 21998 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 17388 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 66764 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 47077 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 42408 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Ілон Маск
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Кім Чен Ин
Марк Цукерберг
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Італія
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 13812 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 23076 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 27513 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 37187 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 37997 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Опалення

Замість Колісник: у Раді склав присягу новий нардеп від "Слуги народу" Слинько

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Дмитро Слинько склав присягу народного депутата на трибуні Верховної Ради. ЦВК визнала його обраним замість Анни Колісник.

Замість Колісник: у Раді склав присягу новий нардеп від "Слуги народу" Слинько

Новий народний депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Слинько склав присягу у Верховній Раді, пише УНН.

Деталі

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запросив "для складення присяги на трибуну" нового народного депутата. Після чого Дмитро Слинько склав присягу.

Перед цим ЦВК визнала Дмитра Слинька обраним та зареєструвала народним депутатом України, замість Анни Колісник, за дострокове припинення повноважень нардепки якої проголосувала Верховна Рада.

Його було обрано на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, від політичної партії "Слуга народу". Дмитро Слинько, як зазначається, був включений до виборчого списку цієї партії під № 151.

Доповнення

Як повідомляв УНН, Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень нардепки від "Слуги народу" Анни Колісник, якій у травні 2023 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік. 

Що відомо про Слинька

Дмитро Слинько народився 29 грудня 1979 року. На момент виборів у 2019 році останні 5 років проживав на території України та був безробітним. Має вищу освіту.

Свого часу Слинько працював редактором культурологічних програм у "UA: Перший". Співпрацював з журналом "Фокус". Також працював у виданні "Корреспондент".

У 2018 році, перебуваючи на посаді завідувача редакції культурологічних передач "УР-3", в електронній декларації вказував, що має автомобіль Škoda Yeti, а його дружина - Євгенія - Mitsubishi Colt.

У 2019 році на громадських засадах став помічником нардепки 9-го скликання, заступниці голови депутатської фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук.

Окрім того, вказується, що Євгенія Слинько також є помічницею Кравчук на громадських засадах.

Юлія Шрамко

Політика
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук