Получали взятки за голосование в Раде: суд применил к подозреваемым меры пресечения

ВАКС применил меры пресечения в виде залога 5 народным депутатам Украины, подозреваемым в систематическом получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за совершение и несовершение действий с использованием предоставленной им власти или служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

Следственный судья ВАКС по ходатайствам стороны обвинения применил меры пресечения в виде залога 5 народным депутатам Украины, подозреваемым в систематическом получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за совершение и несовершение действий с использованием предоставленной им власти или служебного положения - говорится в сообщении.

Сообщается, что суд определил двум подозреваемым по 40 млн гривен и 30 млн гривен залога, другим двум - по 20 млн гривен, пятому депутату – 16,6 млн гривен.

Также суд возложил на всех подозреваемых процессуальные обязанности, среди которых ношение электронного средства контроля.

Напомним

27 декабря НАБУ и САП сообщили, что по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты.

По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерное вознаграждение за голосование в Верховной Раде Украины. Суммы взяток колебались от 2000 до 20 000 долларов.

Правоохранители в настоящее время вручили подозрение пяти депутатам.

По данным СМИ, подозрения получили народные депутаты от "Слуги народа" Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисель и Михаил Лаба.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога народному депутату от "Слуги народа" Юрию Киселю по делу о взятках за голосование в Верховной Раде.