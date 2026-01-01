Отримували хабарі за голосування в Раді: суд застосував до підозрюваних запобіжні заходи

ВАКС застосував запобіжні заходи у вигляді застави 5 народним депутатам України, підозрюваним у систематичному одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення та невчинення дій з використанням наданої їм влади чи службового становища. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

Деталі

Слідчий суддя ВАКС за клопотаннями сторони обвинувачення застосував запобіжні заходи у вигляді застави 5 народним депутатам України, підозрюваним у систематичному одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення та невчинення дій з використанням наданої їм влади чи службового становища - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що суд визначив двом підозрюваним по 40 млн гривень та 30 млн гривень застави, іншим двом - по 20 млн гривень, пʼятому депутату – 16,6 млн гривень.

Також суд поклав на всіх підозрюваних процесуальні обовʼязки, серед яких носіння електронного засобу контролю.

Нагадаємо

27 грудня НАБУ і САП повідомили, що за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати.

За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну винагороду за голосування у Верховній Раді України. Суми хабарів коливалися від 2000 до 20 000 доларів.

Правоохоронці на даний час вручили підозру п'ятьом депутатам.

За даними ЗМІ, підозри отримали народні депутати від "Слуги народу" Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кісєль та Михайло Лаба.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави народному депутату від "Слуги народу" Юрію Кісєлю у справі про хабарі за голосування у Верховній Раді.