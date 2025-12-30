Нардепу від "Слуги народу" Кісєлю обрали запобіжний захід у справі про хабарі

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави народному депутату від "Слуги народу" Юрію Кісєлю у справі про хабарі за голосування у Верховній Раді, пише УНН.

Засідання суду відбувалося у закритому режимі. Наразі сума застави невідома. Відомо лише, що сам нардеп Юрій Кісєль провину не визнає.

Нагадаємо

27 грудня НАБУ і САП повідомили, що за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну винагороду за голосування у Верховній Раді України. Суми хабарів коливалися від 2000 до 20 000 доларів.

Правоохоронці на даний час вручили підозру п'ятьом депутатам.

За даними ЗМІ, підозри отримали народні депутати від "Слуги народу" Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кісєль та Михайло Лаба.