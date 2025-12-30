Нардепу від "Слуги народу" Кісєлю обрали запобіжний захід у справі про хабарі

$42.220.15
49.650.10
ukenru
18:06 • 2882 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
15:27 • 12520 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 14067 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 13676 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 16022 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 14842 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 14345 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 20405 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 28028 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 20911 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5м/с
78%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія не міняє намірів занурити Україну в "блекаути": Сирський анонсував посилення протидії "шахедам"30 грудня, 09:30 • 5120 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 29762 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 25608 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 13429 перегляди
У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи15:29 • 11112 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 25711 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 29876 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 28023 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 54888 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 54404 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Музикант
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Японія
Франція
Реклама
УНН Lite
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 12520 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 13507 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 29307 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 42449 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 49906 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Starlink
NASAMS

Нардепу від "Слуги народу" Кісєлю обрали запобіжний захід у справі про хабарі

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави народному депутату Юрію Кіселю. Він є фігурантом справи про хабарі за голосування у Верховній Раді.

Нардепу від "Слуги народу" Кісєлю обрали запобіжний захід у справі про хабарі

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави народному депутату від "Слуги народу" Юрію Кісєлю у справі про хабарі за голосування у Верховній Раді, пише УНН.

 Засідання суду відбувалося у закритому режимі. Наразі сума застави невідома. Відомо лише, що сам нардеп Юрій Кісєль провину не визнає.

Нагадаємо

27 грудня НАБУ і САП повідомили, що за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну винагороду за голосування у Верховній Раді України. Суми хабарів коливалися від 2000 до 20 000 доларів.

Правоохоронці на даний час вручили підозру п'ятьом депутатам.

За даними ЗМІ, підозри отримали народні депутати від "Слуги народу" Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кісєль та Михайло Лаба.

Євген Царенко

ПолітикаКримінал та НП
Бюро економічної безпеки України
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України