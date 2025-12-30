Нардепу от "Слуги народа" Киселю избрали меру пресечения по делу о взятках

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога народному депутату от "Слуги народа" Юрию Киселю по делу о взятках за голосование в Верховной Раде, пишет УНН.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Пока сумма залога неизвестна. Известно лишь, что сам нардеп Юрий Кисель вину не признает.

Напомним

27 декабря НАБУ и САП сообщили, что по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты. По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерное вознаграждение за голосование в Верховной Раде Украины. Суммы взяток колебались от 2000 до 20 000 долларов.

Правоохранители в настоящее время вручили подозрение пяти депутатам.

По данным СМИ, подозрения получили народные депутаты от "Слуги народа" Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисель и Михаил Лаба.