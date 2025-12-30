$42.220.15
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
15:27 • 12612 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 14148 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 13722 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 16064 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 14865 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
30 декабря, 11:22 • 14366 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 20440 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 28077 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 20929 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
публикации
Нардепу от "Слуги народа" Киселю избрали меру пресечения по делу о взятках

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога народному депутату Юрию Киселю. Он является фигурантом дела о взятках за голосование в Верховной Раде.

Нардепу от "Слуги народа" Киселю избрали меру пресечения по делу о взятках

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога народному депутату от "Слуги народа" Юрию Киселю по делу о взятках за голосование в Верховной Раде, пишет УНН.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Пока сумма залога неизвестна. Известно лишь, что сам нардеп Юрий Кисель вину не признает.

Напомним

27 декабря НАБУ и САП сообщили, что по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты. По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерное вознаграждение за голосование в Верховной Раде Украины. Суммы взяток колебались от 2000 до 20 000 долларов.

Правоохранители в настоящее время вручили подозрение пяти депутатам.

По данным СМИ, подозрения получили народные депутаты от "Слуги народа" Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисель и Михаил Лаба.

Евгений Царенко

ПолитикаКриминал и ЧП
Бюро экономической безопасности Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада