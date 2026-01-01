Без шампанского и коньяка: для украинского вина и другого алкоголя заработали новые правила

В Украине с сегодняшнего дня заработало законодательство, регулирующее обозначение алкогольных напитков украинского происхождения и прекращающее использование для них ряда географических указаний ЕС, пишет УНН со ссылкой на соответствующие законы и разъяснения Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций.

Детали

Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций напоминает, что 1 января 2026 года завершается 10-летний переходный период, предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, и Украина прекращает использование отдельных географических указаний ЕС для обозначения подобных алкогольных напитков украинского происхождения.

Речь идет о географических указаниях вин ЕС:

Champagne (Шампанское);

Madera (Мадера);

Porto (Порто);

Jerez/Xeres/Sherry (Херес);

Marsala (Марсала);

Malaga (Малага);

Tokaj (Токай);

А также спиртных напитков ЕС:

Cognac (Коньяк);

Armagnac (Арманьяк);

Calvados (Кальвадос);

Grappa (Граппа);

Anis Portuges (Анис Португеж).

Названия украинских вин и спиртных напитков должны быть изменены на те, которые предусмотрены законами Украины "О географических указаниях спиртных напитков" и "О винограде, вине и продуктах виноградарства". "Например, "шампанское", сделанное в Украине, правильнее называть "вином игристым", а "коньяк" – "бренди". Потому что они не имеют отношения к французским регионам Шампань и Коньяк", - отмечают в учреждении.

Законодательство

Регулирующие это нормы соответствующих законов вступают в силу сегодня. В парламенте при этом отмечают, что евроинтеграционный закон о винограде и вине способствует выходу украинских виноделов на международные рынки.

Он устанавливает требования к выращиванию винограда, производству вина и другой виноградарской продукции, маркировке и обороту продукции, приближая украинскую систему к европейским стандартам.

Закон гарантирует полную прослеживаемость продукции – от лозы до полки магазина, а также защищает названия вин по региону происхождения - для поддержки местных брендов.

Одним из ключевых элементов закона, указывают в Госпродпотребслужбе, является защита географических указаний. Речь идет о названиях вин и виноградной продукции, которые связаны с определенной местностью, климатом или традицией производства. Такие обозначения подтверждают уникальные свойства продукта и подчеркивают его происхождение. Закон устанавливает четкие правила для официального признания и охраны географических названий, что дает возможность производителям закрепить за собой региональные бренды и гарантировать потребителям аутентичное качество.

Важным инструментом для упорядочения отрасли станет Виноградарско-винодельческий реестр. Это государственная система, в которой будет собрана информация о виноградниках, производителях и участниках рынка.

Закон также обновляет термины и классификацию винодельческой продукции, устанавливает стандарты качества и требования к маркировке. Он определяет порядок государственного контроля и общие принципы развития виноградарско-винодельческой отрасли.

Вступление в силу этого закона открывает новые возможности для украинских регионов, имеющих давние винодельческие традиции. Защищенные географические указания становятся важным инструментом для продвижения локальных продуктов, формирования узнаваемых брендов и укрепления конкурентных позиций украинских вин на внутреннем и международном рынках.

Одновременно, с 1 января 2026 года другим законом использование географических указаний спиртных напитков Европейского Союза Cognac (коньяк), Armagnac (арманьяк), Calvados (кальвадос), Grappa (граппа), Anis Portuges (анис португеж) для обозначения и представления подобных спиртных напитков, происходящих из Украины, прекращается, кроме напитков, произведенных и маркированных согласно законодательству, действовавшему до 1 января 2026 года, которые могут реализовываться в Украине до их окончания на складах.

Официальные названия подобных спиртных напитков, происходящих из Украины, должны быть приведены в соответствие с требованиями закона. Использование названий, производных от географических указаний спиртных напитков ЕС, предусмотренных выше, для спиртов, спиртовых дистиллятов, технологий, применяемых для производства спиртных напитков, с 1 января 2026 года запрещается.

Официальные названия вин, в которых используются зарегистрированные географические указания вин ЕС, должны быть изменены и приведены в соответствие с требованиями закона "О географических указаниях спиртных напитков".

Использование производных слов от зарегистрированных ГУ вин ЕС ("шампанизация", "токайский" и т.д.) запрещается.

