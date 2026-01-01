$42.350.03
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоваться
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографики
Без шампанского и коньяка: для украинского вина и другого алкоголя заработали новые правила

Киев • УНН

 • 3114 просмотра

В Украине вступили в силу законы, регулирующие наименования алкогольных напитков украинского происхождения и прекращающие использование ряда географических указаний ЕС. Украинские производители больше не смогут называть свою продукцию "коньяком" и "шампанским".

Без шампанского и коньяка: для украинского вина и другого алкоголя заработали новые правила

В Украине с сегодняшнего дня заработало законодательство, регулирующее обозначение алкогольных напитков украинского происхождения и прекращающее использование для них ряда географических указаний ЕС, пишет УНН со ссылкой на соответствующие законы и разъяснения Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций.

Детали

Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций напоминает, что 1 января 2026 года завершается 10-летний переходный период, предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, и Украина прекращает использование отдельных географических указаний ЕС для обозначения подобных алкогольных напитков украинского происхождения.

Речь идет о географических указаниях вин ЕС:

  • Champagne (Шампанское);
    • Madera (Мадера);
      • Porto (Порто);
        • Jerez/Xeres/Sherry (Херес);
          • Marsala (Марсала);
            • Malaga (Малага);
              • Tokaj (Токай);

                А также спиртных напитков ЕС:

                • Cognac (Коньяк);
                  • Armagnac (Арманьяк);
                    • Calvados (Кальвадос);
                      • Grappa (Граппа);
                        • Anis Portuges (Анис Португеж).

                          Названия украинских вин и спиртных напитков должны быть изменены на те, которые предусмотрены законами Украины "О географических указаниях спиртных напитков" и "О винограде, вине и продуктах виноградарства". "Например, "шампанское", сделанное в Украине, правильнее называть "вином игристым", а "коньяк" – "бренди". Потому что они не имеют отношения к французским регионам Шампань и Коньяк", - отмечают в учреждении.

                          Законодательство

                          Регулирующие это нормы соответствующих законов вступают в силу сегодня. В парламенте при этом отмечают, что евроинтеграционный закон о винограде и вине способствует выходу украинских виноделов на международные рынки.

                          Он устанавливает требования к выращиванию винограда, производству вина и другой виноградарской продукции, маркировке и обороту продукции, приближая украинскую систему к европейским стандартам.

                          Закон гарантирует полную прослеживаемость продукции – от лозы до полки магазина, а также защищает названия вин по региону происхождения - для поддержки местных брендов.

                          Одним из ключевых элементов закона, указывают в Госпродпотребслужбе, является защита географических указаний. Речь идет о названиях вин и виноградной продукции, которые связаны с определенной местностью, климатом или традицией производства. Такие обозначения подтверждают уникальные свойства продукта и подчеркивают его происхождение. Закон устанавливает четкие правила для официального признания и охраны географических названий, что дает возможность производителям закрепить за собой региональные бренды и гарантировать потребителям аутентичное качество.

                          Важным инструментом для упорядочения отрасли станет Виноградарско-винодельческий реестр. Это государственная система, в которой будет собрана информация о виноградниках, производителях и участниках рынка.

                          Закон также обновляет термины и классификацию винодельческой продукции, устанавливает стандарты качества и требования к маркировке. Он определяет порядок государственного контроля и общие принципы развития виноградарско-винодельческой отрасли.

                          Вступление в силу этого закона открывает новые возможности для украинских регионов, имеющих давние винодельческие традиции. Защищенные географические указания становятся важным инструментом для продвижения локальных продуктов, формирования узнаваемых брендов и укрепления конкурентных позиций украинских вин на внутреннем и международном рынках.

                          Одновременно, с 1 января 2026 года другим законом использование географических указаний спиртных напитков Европейского Союза Cognac (коньяк), Armagnac (арманьяк), Calvados (кальвадос), Grappa (граппа), Anis Portuges (анис португеж) для обозначения и представления подобных спиртных напитков, происходящих из Украины, прекращается, кроме напитков, произведенных и маркированных согласно законодательству, действовавшему до 1 января 2026 года, которые могут реализовываться в Украине до их окончания на складах.

                          Официальные названия подобных спиртных напитков, происходящих из Украины, должны быть приведены в соответствие с требованиями закона. Использование названий, производных от географических указаний спиртных напитков ЕС, предусмотренных выше, для спиртов, спиртовых дистиллятов, технологий, применяемых для производства спиртных напитков, с 1 января 2026 года запрещается.

                          Официальные названия вин, в которых используются зарегистрированные географические указания вин ЕС, должны быть изменены и приведены в соответствие с требованиями закона "О географических указаниях спиртных напитков".

                          Использование производных слов от зарегистрированных ГУ вин ЕС ("шампанизация", "токайский" и т.д.) запрещается.

                          Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса31.12.25, 14:27 • 21450 просмотров

                          Юлия Шрамко

