ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 18707 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 18910 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 18435 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 99847 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 109056 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 41050 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 39023 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 34324 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27749 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографіки
Без шампанського та коньяку: для українського вина та іншого алкоголю запрацювали нові правила

Київ • УНН

 • 30 перегляди

В Україні набули чинності закони, що регулюють найменування алкогольних напоїв українського походження та припиняють використання низки географічних зазначень ЄС. Українські виробники більше не зможуть називати свою продукцію "коньяком" та "шампанським".

Без шампанського та коньяку: для українського вина та іншого алкоголю запрацювали нові правила

В Україні відсьогодні запрацювало законодавство, яке регулює позначення алкогольних напоїв українського походження і припиняє використання для них низки географічних зазначень ЄС, пише УНН з посиланням на відповідні закони і роз'яснення Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій.

Деталі

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій нагадує, що 1 січня 2026 року завершується 10-річний перехідний період, передбачений Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, і Україна припиняє використання окремих географічних зазначень ЄС для позначення подібних алкогольних напоїв українського походження.

Ідеться про географічні зазначення вин ЄС:

  • Champagne (Шампанське);
    • Madera (Мадера);
      • Porto (Порто);
        • Jerez/Xeres/Sherry (Херес);
          • Marsala (Марсала);
            • Malaga (Малага);
              • Tokaj (Токай);

                А також спиртних напоїв ЄС:

                • Cognac (Коньяк);
                  • Armagnac (Арманьяк);
                    • Calvados (Кальвадос);
                      • Grappa (Граппа);
                        • Anis Portuges (Аніс Португеж).

                          Назви українських вин та спиртних напоїв мають бути змінені на ті, які передбачені законами України "Про географічні зазначення спиртних напоїв" та "Про виноград, вино та продукти виноградарства". "Наприклад, "шампанське", зроблене в Україні, правильніше називати "вином ігристим", а "коньяк" – "бренді". Бо вони не мають стосунку до французьких регіонів Шампань та Коньяк", - зазначають в установі.

                          Законодавство

                          Регулюючі це норми відповідних законів набувають чинності сьогодні. У парламенті при цьому зазначають, що євроінтеграційний закон про виноград і вино сприяє виходу українських виноробів на міжнародні ринки.

                          Він встановлює вимоги до вирощування винограду, виробництва вина та іншої виноградарської продукції, маркування та обігу продукції, наближаючи українську систему до європейських стандартів.

                          Закон гарантує повну простежуваність продукції – від лози до полиці магазину, а також захищає назви вин за регіоном походження - для підтримки місцевих брендів.

                          Одним із ключових елементів закону, вказують у Держпродспоживслужбі, є захист географічних зазначень. Ідеться про назви вин та виноградної продукції, які пов’язані з певною місцевістю, кліматом чи традицією виробництва. Такі позначення підтверджують унікальні властивості продукту та підкреслюють його походження. Закон встановлює чіткі правила для офіційного визнання й охорони географічних назв, що дає можливість виробникам закріпити за собою регіональні бренди та гарантувати споживачам автентичну якість.

                          Важливим інструментом для впорядкування галузі стане Виноградарсько-виноробний реєстр. Це державна система, у якій буде зібрана інформація про виноградники, виробників та учасників ринку.

                          Закон також оновлює терміни та класифікацію виноробної продукції, встановлює стандарти якості та вимоги до маркування. Він визначає порядок державного контролю та загальні принципи розвитку виноградарсько-виноробної галузі.

                          Набрання чинності цим законом відкриває нові можливості для українських регіонів, які мають давні виноробні традиції. Захищені географічні зазначення стають важливим інструментом для просування локальних продуктів, формування впізнаваних брендів та зміцнення конкурентних позицій українських вин на внутрішньому і міжнародному ринках.

                          Одночасно, з 1 січня 2026 року іншим законом використання географічних зазначень спиртних напоїв Європейського Союзу Cognac (коньяк), Armagnac (арманьяк), Calvados (кальвадос), Grappa (граппа), Anis Portuges (аніс португеж) для позначення та представлення подібних спиртних напоїв, що походять з України, припиняється, крім напоїв, що вироблені та марковані згідно із законодавством, що діяло до 1 січня 2026 року, які можуть реалізовуватися в Україні до їх закінчення на складах.

                          Офіційні назви подібних спиртних напоїв, що походять з України, мають бути приведені у відповідність з вимогами закону. Використання назв, похідних від географічних зазначень спиртних напоїв ЄС, передбачених вище, для спиртів, спиртових дистилятів, технологій, що застосовуються для виробництва спиртних напоїв, з 1 січня 2026 року забороняється.

                          Офіційні назви вин, у яких використовуються зареєстровані географічні зазначення вин ЄС, повинні бути змінені і приведені у відповідність з вимогами закону "Про географічні зазначення спиртних напоїв".

                          Використання похідних слів від зареєстрованих ГЗ вин ЄС ("шампанізація", "токайський" тощо) забороняється.

                          Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку31.12.25, 14:27 • 21339 переглядiв

                          Юлія Шрамко

