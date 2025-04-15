Метеорологічне агентство Іспанії скасувало червоний рівень небезпеки повеней у Валенсії та Малазі. Стихія зачепила 78 муніципалітетів, евакуйовано понад 4200 осіб.
Метеорологічний інститут AEMET оголосив червоний рівень небезпеки на сході та півдні Іспанії через сильні дощі. Очікується до 180 мм опадів за 12 годин у регіонах Валенсія, Малага та Таррагона.
Через сильні дощі на сході та півдні Іспанії зникли безвісти 7 осіб, затоплено будинки та автомобілі. Зійшов з рейок швидкісний
потяг з 300 пасажирами, рятувальна операція триває до 31 жовтня.
Через рекордну посуху, внаслідок якої рівень води у водосховищах впав нижче 16% місткості, Каталонія оголосила надзвичайну ситуацію в Барселоні та прилеглих районах, вимагаючи від мешканців скоротити використання води на 5%, а від фермерів - на 80%.