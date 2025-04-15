Каталонія скорочує використання води на 80% у сільському господарстві та на 5% у будинках через рекордну посуху

Через рекордну посуху, внаслідок якої рівень води у водосховищах впав нижче 16% місткості, Каталонія оголосила надзвичайну ситуацію в Барселоні та прилеглих районах, вимагаючи від мешканців скоротити використання води на 5%, а від фермерів - на 80%.