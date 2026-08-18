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Українці залишаються серед головних покупців житла в Іспанії - скільки придбали за пів року

Київ • УНН

 • 1820 перегляди

У першому півріччі українці придбали в Іспанії близько 1,5 тисячі об'єктів житла, посівши 10-те та 11-те місця серед іноземних покупців. Середня ціна на житло досягла рекордних 2487 євро за квадратний метр.

Українці залишаються серед головних покупців житла в Іспанії - скільки придбали за пів року

Українці активно купують житло в Іспанії та за пів року придбали майже 1,5 тисячі об’єктів нерухомості. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані іспанської Колегії реєстраторів нерухомості та Open4Business.

Деталі

У першому кварталі 2026 року іноземці здійснили близько 24,8 тис. угод з купівлі житла в Іспанії. На громадян України припало 3,08% таких операцій. За цим показником українці посіли 10-те місце серед іноземних покупців. Спираючись на загальну кількість угод, українці могли придбати протягом перших трьох місяців року близько 760-765 об’єктів житла.

У другому кварталі частка іноземців на іспанському ринку житла збільшилася до рекордних 15,98% усіх угод. За цей період іноземні громадяни придбали понад 26,8 тис. об’єктів.

Водночас частка українців серед іноземних покупців знизилася до 2,94%, унаслідок чого Україна перемістилася на 11-те місце. Китай, частка якого становила 3,02%, піднявся на десяту позицію.

За оцінкою Open4Business, загалом у першому півріччі українці могли придбати в Іспанії близько 1,5 тис. об’єктів житла. Водночас це розрахунковий показник, оскільки іспанські реєстратори не публікували окремої абсолютної цифри щодо угод громадян України за шість місяців.

Лідерами серед іноземних покупців у другому кварталі залишалися громадяни Великої Британії, на яких припало 6,99% угод іноземців. Далі йшли громадяни Нідерландів – 6,94%, Німеччини – 6,11%, Марокко – 6,09%, Румунії – 5,70%, Італії – 5,13%, Франції – 4,97% та Польщі – 4,33%.

Найбільшою частка іноземних покупців залишається у популярних курортних регіонах Іспанії. Зокрема, у провінції Аліканте на іноземців у другому кварталі припало 46,43% угод із житлом, у Малазі – 37,01%, на Балеарських островах - 32,27%.

При цьому житло в Іспанії продовжує дорожчати. Середня зареєстрована ціна у другому кварталі досягла рекордних 2 487 євро за квадратний метр, що на 9,2% більше, ніж роком раніше.

Варто зазначити, що іспанська статистика враховує покупців за громадянством, а не за місцем постійного проживання. Тому до показників щодо українців можуть входити, зокрема, громадяни України, які вже тривалий час проживають в Іспанії.

За підсумками 2025 року Україна також входила до десятки найбільших груп іноземних покупців житла в Іспанії: на українців тоді припадало 3,25% відповідних угод.

Нагадаємо

Раніше ми писали, чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд.

Олександра Василенко

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