Украинцы остаются среди главных покупателей жилья в Испании - сколько приобрели за полгода

Украинцы активно покупают жильё в Испании и за полгода приобрели почти 1,5 тысячи объектов недвижимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные испанской Коллегии регистраторов недвижимости и Open4Business.

Детали

В первом квартале 2026 года иностранцы совершили около 24,8 тыс. сделок по покупке жилья в Испании. На граждан Украины пришлось 3,08% таких операций. По этому показателю украинцы заняли 10-е место среди иностранных покупателей. Исходя из общего количества сделок, украинцы могли приобрести в течение первых трёх месяцев года около 760–765 объектов жилья.

Во втором квартале доля иностранцев на испанском рынке жилья увеличилась до рекордных 15,98% всех сделок. За этот период иностранные граждане приобрели более 26,8 тыс. объектов.

В то же время доля украинцев среди иностранных покупателей снизилась до 2,94%, в результате чего Украина переместилась на 11-е место. Китай, доля которого составила 3,02%, поднялся на десятую позицию.

По оценке Open4Business, всего в первом полугодии украинцы могли приобрести в Испании около 1,5 тыс. объектов жилья. При этом это расчётный показатель, поскольку испанские регистраторы не публиковали отдельной абсолютной цифры по сделкам граждан Украины за шесть месяцев.

Лидерами среди иностранных покупателей во втором квартале оставались граждане Великобритании, на которых пришлось 6,99% сделок иностранцев. Далее следовали граждане Нидерландов - 6,94%, Германии - 6,11%, Марокко - 6,09%, Румынии - 5,70%, Италии - 5,13%, Франции - 4,97% и Польши - 4,33%.

Наибольшей доля иностранных покупателей остаётся в популярных курортных регионах Испании. В частности, в провинции Аликанте на иностранцев во втором квартале пришлось 46,43% сделок с жильём, в Малаге - 37,01%, на Балеарских островах - 32,27%.

При этом жильё в Испании продолжает дорожать. Средняя зарегистрированная цена во втором квартале достигла рекордных 2 487 евро за квадратный метр, что на 9,2% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что испанская статистика учитывает покупателей по гражданству, а не по месту постоянного проживания. Поэтому в показатели по украинцам могут входить, в частности, граждане Украины, которые уже длительное время проживают в Испании.

По итогам 2025 года Украина также входила в десятку крупнейших групп иностранных покупателей жилья в Испании: на украинцев тогда приходилось 3,25% соответствующих сделок.

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