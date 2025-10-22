$41.740.01
48.470.19
ukenru
Ексклюзив
14:00 • 2204 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 4448 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 4792 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 6440 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 5864 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 6972 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 15483 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 17003 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 26141 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
22 жовтня, 07:30 • 31622 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.5м/с
76%
749мм
Популярнi новини
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 22 жовтня, 04:50 • 31128 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto22 жовтня, 05:30 • 40806 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго22 жовтня, 05:34 • 33491 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 20982 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 16776 перегляди
Публікації
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 2162 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 4390 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 8210 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 13963 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 17131 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ульф Крістерссон
Андрій Білоус
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Чернігівська область
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo13:53 • 1054 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 28545 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 43629 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 53190 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 43287 перегляди
Актуальне
Опалення
Saab JAS 39 Gripen
Соціальна мережа
Шахед-136
БМ-21 «Град»

"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд

Київ • УНН

 • 2184 перегляди

Італія, Швейцарія та Іспанія пропонують до 32 тис. євро за переїзд у віддалені села для боротьби з демографічною кризою. Однак ці програми є інвестиційними та мають жорсткі умови, включаючи тривале проживання, інвестиції в нерухомість або відкриття бізнесу.

"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд

Соцмережі та ЗМІ заполонили історії про те, як Італія нібито платить по 20-30 тисяч євро всім, хто погодиться переїхати жити у мальовниче село. На перший погляд, ідеальна можливість почати нове життя у тихій місцині серед виноградників і красивих краєвидів. Але за заманливими пропозиціями часто стоїть зовсім інша реальність. Як пояснила УНН фінтехекспертка, співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка, такі програми - це не "гроші за переїзд", а лише форма місцевого економічного стимулу.

Наприклад, уряд Італії пропонує до 32 тис. євро людям, які готові переїхати до сіл Тоскани в рамках боротьби з демографічною кризою в сільській місцевості. Населені пункти тут занепадають через те, що молодь виїжджає в пошуках кращої роботи та освіти.

Але умови в усіх населених пунктах різняться. Наприклад, муніципалітет Радікондолі в Тоскані пропонує до 20 тис. євро субсидій для переїзду та додатковий бонус у 6 тис. євро для покупців нерухомості. Муніципальна програма працює з 2023 року і спрямована на залучення 1 000 нових мешканців, з акцентом на молодь, з вимогами, що включають проживання в місті щонайменше 10 років. Окрім того, влада часто вимагає реставрації занедбаного житла і обмежує право володіння майном до +1 обʼєкта нерухомості.  За цей час програмою скористались 60 людей.

Схожа програма існує й в одному з мальовничих містечок Швейцарії. Влада населеного пункту Альбінен пропонує 20 тис. швейцарських франків (майже 22 тис. євро) людям, які погодяться туди переїхати. Сім'ям обіцяють одноразову виплату та ще по 10 тисяч швейцарських франків (майже 11 тис. євро) на кожну дитину. Але переїжджі мають бути молодшими за 45 років. 

Окрім того, вони повинні інвестувати щонайменше 200 тис. швейцарських франків (майже 217 тис. євро) у нерухомість, яка стане постійним місцем проживання. І потрібно зобов’язатися жити в селі не менше 10 років.

А невелике містечко Понга в горах Іспанії пропонує близько 3 тис. євро за переїзд і ще стільки ж заплатять за кожного новонародженого в родині після переїзду. Таким чином влада вирішила боротися з демографічною і економічною кризою в населеному пункті.

Потрібно розуміти, що жодна країна, в тому числі й Італія не роздають кошти просто так. Це радше інвестиційна програма, яка передбачає створення малого бізнесу, реставрацію покинутих будинків або вирішення демографічної кризи в місцевих селах. Умови жорстко контролюються муніципалітетами, а виплати відбуваються частинами - тільки якщо людина справді живе і працює в громаді

- пояснила Олена Сосєдка.

Так, у регіонах Калабрія, Молізе чи Абруццо влада справді пропонує до 30 тисяч євро за переїзд. Але є низка жорстких умов, за яких кошти можна отримати. Наприклад, гроші отримують лише ті, хто має бізнес-план, відкриє кав’ярню, ферму чи крамницю, чи має вже укладений договір з роботодавцем. Якщо зобов’язання не виконуються, то й фінансування припиняється.

Часто ще однією важливою умовою є строк проживання – зазвичай виплату отримують ті, хто переїжджає у віддалену місцевість на строк 5-10 років. І варто розуміти, що сума не виплачується одним траншем – її розбивають на невеликі платежі протягом необхідного терміну проживання. Якщо ж емігрант вирішує переїхати в інший населений пункт – йому доведеться повернути отримані від муніципалітету гроші.

Більше того, наголошує Олена Сосєдка, у таких випадках "італійське село" - це не романтична Тоскана з фільмів, а часто майже порожнє поселення, де немає лікарні, школи чи навіть магазину. Відповідно – немає й роботи.

Такі програми - це шанс для місцевої влади повернути життя у вимираючі громади. Але для приїжджих це справжній виклик: без знання мови, фінансової подушки та готовності працювати фізично можна швидко розчаруватися і зневіритися. І тут уже ніякі євро чи краєвиди цього не компенсують

- додає фінтехекспертка.

Серед типових пасток для емігрантів - занедбане житло, яке потрібно реставрувати за власний кошт; обов’язкові податки, страхування, бюрократія. Часто сума виплат навіть не покриває мінімальних витрат на облаштування.

Якщо ж в умовах "переїзду за гроші" вказано, що муніципальна влада продасть житло за 1 євро, то, очевидно, суму, яку пропонують за переселення доведеться витратити на реставрацію будинку.

Це не про заробіток, а про спосіб життя. Місцеві програми шукають не туристів, а нових партнерів, готових вкладати у громаду й залишатися у ній проживати надовго

- підкреслила Олена Сосєдка.

Отже, "еміграційна мрія", яка у соцмережах виглядає як легкі гроші та новий старт, у реальності потребує набагато більше зусиль, ніж здається. Гроші в таких програмах - це не подарунок, а відповідальність, яка потребуватиме часу. І перш ніж пакувати валізи, варто добре зважити, чи готові ви обміняти комфорт міста на справжню сільську працю в старому будинку, хай навіть з видом на італійські пагорби.

Лілія Подоляк

СуспільствоНовини СвітуПублікації
Тренд
Соціальна мережа
Фільм
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
Calabria
Швейцарія
Тоскана
Італія
Іспанія