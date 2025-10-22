$41.740.01
48.470.19
ukenru
Эксклюзив
14:00 • 690 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 2218 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 3706 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 5406 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 5026 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 6542 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47 • 15345 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 16951 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 26089 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
22 октября, 07:30 • 31554 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.5м/с
76%
749мм
Популярные новости
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей22 октября, 04:50 • 30872 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto22 октября, 05:30 • 40535 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго22 октября, 05:34 • 33233 просмотра
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto09:28 • 20706 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 16334 просмотра
публикации
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
14:00 • 692 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
13:53 • 2222 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo12:54 • 7380 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto10:57 • 13588 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 16369 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Белоус
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Ульф Кристерссон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Черниговская область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo13:53 • 568 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 28348 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 43426 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 52990 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 43096 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
БМ-21 «Град»
Крылатая ракета Storm Shadow

"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Италия, Швейцария и Испания предлагают до 32 тыс. евро за переезд в отдаленные села для борьбы с демографическим кризисом. Однако эти программы являются инвестиционными и имеют жесткие условия, включая длительное проживание, инвестиции в недвижимость или открытие бизнеса.

"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд

Социальные сети и СМИ заполонили истории о том, как Италия якобы платит по 20-30 тысяч евро всем, кто согласится переехать жить в живописную деревню. На первый взгляд, идеальная возможность начать новую жизнь в тихом месте среди виноградников и красивых пейзажей. Но за заманчивыми предложениями часто стоит совсем другая реальность. Как объяснила УНН финтех-эксперт, соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка, такие программы - это не "деньги за переезд", а лишь форма местного экономического стимула.

Например, правительство Италии предлагает до 32 тыс. евро людям, готовым переехать в деревни Тосканы в рамках борьбы с демографическим кризисом в сельской местности. Населенные пункты здесь приходят в упадок из-за того, что молодежь уезжает в поисках лучшей работы и образования.

Но условия во всех населенных пунктах различаются. Например, муниципалитет Радикондоли в Тоскане предлагает до 20 тыс. евро субсидий для переезда и дополнительный бонус в 6 тыс. евро для покупателей недвижимости. Муниципальная программа работает с 2023 года и направлена на привлечение 1 000 новых жителей, с акцентом на молодежь, с требованиями, включающими проживание в городе не менее 10 лет. Кроме того, власти часто требуют реставрации заброшенного жилья и ограничивают право владения имуществом до +1 объекта недвижимости. За это время программой воспользовались 60 человек.

Похожая программа существует и в одном из живописных городков Швейцарии. Власти населенного пункта Альбинен предлагают 20 тыс. швейцарских франков (почти 22 тыс. евро) людям, которые согласятся туда переехать. Семьям обещают единовременную выплату и еще по 10 тысяч швейцарских франков (почти 11 тыс. евро) на каждого ребенка. Но переезжающие должны быть моложе 45 лет.

Кроме того, они должны инвестировать не менее 200 тыс. швейцарских франков (почти 217 тыс. евро) в недвижимость, которая станет постоянным местом жительства. И нужно обязаться жить в деревне не менее 10 лет.

А небольшой городок Понга в горах Испании предлагает около 3 тыс. евро за переезд и еще столько же заплатят за каждого новорожденного в семье после переезда. Таким образом власти решили бороться с демографическим и экономическим кризисом в населенном пункте.

Нужно понимать, что ни одна страна, в том числе и Италия, не раздают средства просто так. Это скорее инвестиционная программа, которая предусматривает создание малого бизнеса, реставрацию заброшенных домов или решение демографического кризиса в местных деревнях. Условия жестко контролируются муниципалитетами, а выплаты происходят частями - только если человек действительно живет и работает в общине

- объяснила Елена Соседка.

Да, в регионах Калабрия, Молизе или Абруццо власти действительно предлагают до 30 тысяч евро за переезд. Но есть ряд жестких условий, при которых средства можно получить. Например, деньги получают только те, кто имеет бизнес-план, откроет кофейню, ферму или магазин, или имеет уже заключенный договор с работодателем. Если обязательства не выполняются, то и финансирование прекращается.

Часто еще одним важным условием является срок проживания – обычно выплату получают те, кто переезжает в отдаленную местность на срок 5-10 лет. И стоит понимать, что сумма не выплачивается одним траншем – ее разбивают на небольшие платежи в течение необходимого срока проживания. Если же эмигрант решает переехать в другой населенный пункт – ему придется вернуть полученные от муниципалитета деньги.

Более того, подчеркивает Елена Соседка, в таких случаях "итальянская деревня" - это не романтическая Тоскана из фильмов, а часто почти пустое поселение, где нет больницы, школы или даже магазина. Соответственно – нет и работы.

Такие программы - это шанс для местных властей вернуть жизнь в вымирающие общины. Но для приезжих это настоящий вызов: без знания языка, финансовой подушки и готовности работать физически можно быстро разочароваться и отчаяться. И здесь уже никакие евро или пейзажи этого не компенсируют

- добавляет финтех-эксперт.

Среди типичных ловушек для эмигрантов - заброшенное жилье, которое нужно реставрировать за свой счет; обязательные налоги, страхование, бюрократия. Часто сумма выплат даже не покрывает минимальных расходов на обустройство.

Если же в условиях "переезда за деньги" указано, что муниципальные власти продадут жилье за 1 евро, то, очевидно, сумму, которую предлагают за переселение придется потратить на реставрацию дома.

Это не о заработке, а о способе жизни. Местные программы ищут не туристов, а новых партнеров, готовых вкладывать в общину и оставаться в ней проживать надолго

- подчеркнула Елена Соседка.

Итак, "эмиграционная мечта", которая в соцсетях выглядит как легкие деньги и новый старт, в реальности требует гораздо больше усилий, чем кажется. Деньги в таких программах - это не подарок, а ответственность, которая потребует времени. И прежде чем паковать чемоданы, стоит хорошо взвесить, готовы ли вы обменять комфорт города на настоящий сельский труд в старом доме, пусть даже с видом на итальянские холмы.

Лилия Подоляк

ОбществоНовости Мирапубликации
Тренд
Социальная сеть
Фильм
Конкорд Банк
Елена Соседка
Калабрия
Швейцария
Тоскана
Италия
Испания