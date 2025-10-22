"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд

Социальные сети и СМИ заполонили истории о том, как Италия якобы платит по 20-30 тысяч евро всем, кто согласится переехать жить в живописную деревню. На первый взгляд, идеальная возможность начать новую жизнь в тихом месте среди виноградников и красивых пейзажей. Но за заманчивыми предложениями часто стоит совсем другая реальность. Как объяснила УНН финтех-эксперт, соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка, такие программы - это не "деньги за переезд", а лишь форма местного экономического стимула.

Например, правительство Италии предлагает до 32 тыс. евро людям, готовым переехать в деревни Тосканы в рамках борьбы с демографическим кризисом в сельской местности. Населенные пункты здесь приходят в упадок из-за того, что молодежь уезжает в поисках лучшей работы и образования.

Но условия во всех населенных пунктах различаются. Например, муниципалитет Радикондоли в Тоскане предлагает до 20 тыс. евро субсидий для переезда и дополнительный бонус в 6 тыс. евро для покупателей недвижимости. Муниципальная программа работает с 2023 года и направлена на привлечение 1 000 новых жителей, с акцентом на молодежь, с требованиями, включающими проживание в городе не менее 10 лет. Кроме того, власти часто требуют реставрации заброшенного жилья и ограничивают право владения имуществом до +1 объекта недвижимости. За это время программой воспользовались 60 человек.

Похожая программа существует и в одном из живописных городков Швейцарии. Власти населенного пункта Альбинен предлагают 20 тыс. швейцарских франков (почти 22 тыс. евро) людям, которые согласятся туда переехать. Семьям обещают единовременную выплату и еще по 10 тысяч швейцарских франков (почти 11 тыс. евро) на каждого ребенка. Но переезжающие должны быть моложе 45 лет.

Кроме того, они должны инвестировать не менее 200 тыс. швейцарских франков (почти 217 тыс. евро) в недвижимость, которая станет постоянным местом жительства. И нужно обязаться жить в деревне не менее 10 лет.

А небольшой городок Понга в горах Испании предлагает около 3 тыс. евро за переезд и еще столько же заплатят за каждого новорожденного в семье после переезда. Таким образом власти решили бороться с демографическим и экономическим кризисом в населенном пункте.

Нужно понимать, что ни одна страна, в том числе и Италия, не раздают средства просто так. Это скорее инвестиционная программа, которая предусматривает создание малого бизнеса, реставрацию заброшенных домов или решение демографического кризиса в местных деревнях. Условия жестко контролируются муниципалитетами, а выплаты происходят частями - только если человек действительно живет и работает в общине - объяснила Елена Соседка.

Да, в регионах Калабрия, Молизе или Абруццо власти действительно предлагают до 30 тысяч евро за переезд. Но есть ряд жестких условий, при которых средства можно получить. Например, деньги получают только те, кто имеет бизнес-план, откроет кофейню, ферму или магазин, или имеет уже заключенный договор с работодателем. Если обязательства не выполняются, то и финансирование прекращается.

Часто еще одним важным условием является срок проживания – обычно выплату получают те, кто переезжает в отдаленную местность на срок 5-10 лет. И стоит понимать, что сумма не выплачивается одним траншем – ее разбивают на небольшие платежи в течение необходимого срока проживания. Если же эмигрант решает переехать в другой населенный пункт – ему придется вернуть полученные от муниципалитета деньги.

Более того, подчеркивает Елена Соседка, в таких случаях "итальянская деревня" - это не романтическая Тоскана из фильмов, а часто почти пустое поселение, где нет больницы, школы или даже магазина. Соответственно – нет и работы.

Такие программы - это шанс для местных властей вернуть жизнь в вымирающие общины. Но для приезжих это настоящий вызов: без знания языка, финансовой подушки и готовности работать физически можно быстро разочароваться и отчаяться. И здесь уже никакие евро или пейзажи этого не компенсируют - добавляет финтех-эксперт.

Среди типичных ловушек для эмигрантов - заброшенное жилье, которое нужно реставрировать за свой счет; обязательные налоги, страхование, бюрократия. Часто сумма выплат даже не покрывает минимальных расходов на обустройство.

Если же в условиях "переезда за деньги" указано, что муниципальные власти продадут жилье за 1 евро, то, очевидно, сумму, которую предлагают за переселение придется потратить на реставрацию дома.

Это не о заработке, а о способе жизни. Местные программы ищут не туристов, а новых партнеров, готовых вкладывать в общину и оставаться в ней проживать надолго - подчеркнула Елена Соседка.

Итак, "эмиграционная мечта", которая в соцсетях выглядит как легкие деньги и новый старт, в реальности требует гораздо больше усилий, чем кажется. Деньги в таких программах - это не подарок, а ответственность, которая потребует времени. И прежде чем паковать чемоданы, стоит хорошо взвесить, готовы ли вы обменять комфорт города на настоящий сельский труд в старом доме, пусть даже с видом на итальянские холмы.