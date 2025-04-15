Через мережу російської пропаганди в Італії поширили фейк про те, що Зеленський нібито купив виноробню Стінга

російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про нібито купівлю Зеленським виноробні Стінга в Італії за 75 млн євро. Це частина дезінформаційної кампанії з дискредитації України та її керівництва.