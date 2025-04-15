Потужна злива у російському Краснодарі затопила вулиці, вода сягала колін. Місцеву мешканку ледь не затягнуло у відкритий люк.
В регіоні Тоскана, в Італії, випала місячна норма опадів за день, евакуйовано 250 людей. Збитки оцінюються в 100 мільйонів євро, Флоренція уникла
затоплення.
Голова Київської ОВА обговорив з представниками Тоскани створення спільної онлайн-платформи для бізнесу. Італійські компанії зможуть інвестувати в різні галузі Київщини та допомогти аграріям з впровадженням інновацій.
Голова Київської ОДА Руслан Кравченко зустрівся з губернатором Тоскани Еудженіо Джані. Сторони оновили меморандум про співпрацю та
обговорили підтримку України у війні.
Дитяча лікарня в Боярці та лікарня Мейер у Флоренції домовились про співробітництво. Сторони обговорили стажування лікарів,
партнерство між університетами та створення бізнес-платформи.
Руслан Кравченко зустрівся з послом Італії Карло Формозою. Обговорили енергостійкість громад, відбудову Київщини та створення онлайн-платформи для співпраці бізнесу між регіонами.
російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про нібито купівлю Зеленським виноробні Стінга в Італії за 75 млн євро. Це
частина дезінформаційної кампанії з дискредитації України та її керівництва.