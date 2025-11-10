В Італії розбився приватний гелікоптер: загинули двоє бізнесменів
Київ • УНН
В Італії виявили уламки приватного гелікоптера з двома бізнесменами, які загинули. Перед катастрофою вони повідомили про відмову двигуна.
На кордоні між Марке та Тосканою в Італії виявили уламки приватного гелікоптера, що зник напередодні. На борту перебували двоє бізнесменів - відомий ювелір із Ареццо Маріо Пальїччі та підприємець із Сієни Фульвіо Казіні. Перед катастрофою вони встигли повідомити про відмову двигуна. Про це повідомляє Ansa, пише УНН.
Деталі
Двоє італійських бізнесменів, ймовірно, загинули після того, як у понеділок вранці на кордоні між регіонами Марке та Тоскана було знайдено уламки їхнього приватного гелікоптера.
77-річний Маріо Пальїччі, відомий ювелір з Ареццо, та 67-річний Фульвіо Казіні із Сіналунги поблизу Сієни надіслали сигнал про відмову двигуна перед тим, як їхнє повітряне судно зазнало аварії в неділю вдень.
Вони летіли з Венеції до Ареццо.
Уламки було знайдено в лісистій місцевості поблизу озера Монтадольйо, у провінції Ареццо.
Нагадаємо
