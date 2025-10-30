Аварія гелікоптера у Великій Британії: є жертва, серед поранених - 10-річний хлопчик

70-річний чоловік загинув після аварії гелікоптера у Великій Британії, ще троє отримали поранення, серед них - 10-річний хлопчик, передає УНН із посиланням на Sky news.

Деталі

Поліція Південного Йоркширу повідомляє, що офіцерів викликали за повідомленнями про аварію гелікоптера в полі біля Інгс-Лейн, Бентлі.

Офіцери кажуть, що чоловік отримав серйозні травми внаслідок аварії, і, незважаючи на всі зусилля медичного персоналу, його, на жаль, констатували смерть на місці події.

"Його родина знає про подію та отримує підтримку від наших офіцерів", – повідомляє поліція.

Пілот, 41-річний чоловік, та двоє інших пасажирів, 58-річна жінка та 10-річний хлопчик, отримали легкі травми.

Було розпочато паралельне розслідування між Відділом розслідування авіаційних аварій (AAIB) та поліцією Південного Йоркширу.

Головний інспектор-детектив Гері Магней, командир поліції, сказав: "Ми співчуваємо родині та близьким чоловіка, який, на жаль, загинув у цьому трагічній події.

Ми та наші колеги з екстрених служб залишаємося на місці події та розпочали повне спільне розслідування обставин інциденту паралельно з AAIB".

Він сказав, що будь-хто, хто має інформацію про інцидент, повинен звернутися до поліції, додавши, що вони "особливо зацікавлені в тому, щоб почути від тих, хто має відеозаписи гелікоптера, що призвели до катастрофи".

Ед Мілібенд, член парламенту від Донкастер-Норт, сказав: "Це жахлива новина, і мої думки з родиною та друзями жертви цього жахливого інциденту.

Мій офіс підтримує зв'язок з відповідними органами влади, включаючи поліцію Південного Йоркширу, і я знаю, що весь Донкастер сьогодні буде єдиним, думаючи про жертву".

Гелікоптер був приватним рейсом, який вилетів з аеропорту Гамстон поблизу Ретфорда незадовго до катастрофи.

