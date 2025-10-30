Авария вертолета в Великобритании: есть жертва, среди раненых - 10-летний мальчик

70-летний мужчина погиб после крушения вертолета в Великобритании, еще трое получили ранения, среди них - 10-летний мальчик, передает УНН со ссылкой на Sky news.

Детали

Полиция Южного Йоркшира сообщает, что офицеров вызвали по сообщениям об аварии вертолета в поле возле Ингс-Лейн, Бентли.

Офицеры говорят, что мужчина получил серьезные травмы в результате аварии, и, несмотря на все усилия медицинского персонала, его, к сожалению, констатировали смерть на месте происшествия.

"Его семья знает о происшествии и получает поддержку от наших офицеров", – сообщает полиция.

Пилот, 41-летний мужчина, и двое других пассажиров, 58-летняя женщина и 10-летний мальчик, получили легкие травмы.

Было начато параллельное расследование между Отделом расследования авиационных происшествий (AAIB) и полицией Южного Йоркшира.

Главный инспектор-детектив Гэри Магней, командир полиции, сказал: "Мы соболезнуем семье и близким мужчины, который, к сожалению, погиб в этом трагическом происшествии.

Мы и наши коллеги из экстренных служб остаемся на месте происшествия и начали полное совместное расследование обстоятельств инцидента параллельно с AAIB".

Он сказал, что любой, кто имеет информацию об инциденте, должен обратиться в полицию, добавив, что они "особенно заинтересованы в том, чтобы услышать от тех, кто имеет видеозаписи вертолета, приведшие к катастрофе".

Эд Милибенд, член парламента от Донкастер-Норт, сказал: "Это ужасная новость, и мои мысли с семьей и друзьями жертвы этого ужасного инцидента.

Мой офис поддерживает связь с соответствующими органами власти, включая полицию Южного Йоркшира, и я знаю, что весь Донкастер сегодня будет единым, думая о жертве".

Вертолет был частным рейсом, который вылетел из аэропорта Гамстон вблизи Ретфорда незадолго до катастрофы.

В Великобритании разбился вертолет: рейс, вероятно, был частным