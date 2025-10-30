Авария вертолета в Великобритании: есть жертва, среди раненых - 10-летний мальчик

$42.080.01
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
16:31 • 23693 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
15:59 • 18425 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 23108 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 50589 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 10164 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 26711 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 24392 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 27968 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 19115 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
публикации
Эксклюзивы
Спецоперация "Мстители II": Молдова и Украина задержали вербовщиков в российскую ЧВК "вагнер"Video30 октября, 12:12 • 3448 просмотра
Зеленский получил отчет разведки об ущербе рф от новых санкций в $50 млрд за год и настроениях в Китае30 октября, 12:42 • 11132 просмотра
Трамп намекает на крупную нефтегазовую сделку с Китаем после ослабления торгового конфликта30 октября, 15:14 • 17188 просмотра
В Кременчугском ТЦК прозвучали выстрелы, есть раненые - соцсети30 октября, 15:42 • 5344 просмотра
Принц Уильям и Кейт выиграли суд: французский журнал наказали за публикацию частных фото пары18:12 • 3926 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 36481 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 50589 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 49892 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПК
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 111230 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 100731 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор19:41 • 2540 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 41228 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 47610 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 71071 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 74754 просмотра
Tesla Cybertruck

Авария вертолета в Великобритании: есть жертва, среди раненых - 10-летний мальчик

Киев • УНН

 • 788 просмотра

В результате крушения вертолета в Великобритании погиб 70-летний мужчина. Пилот, 41-летний мужчина, 58-летняя женщина и 10-летний мальчик получили легкие травмы.

Авария вертолета в Великобритании: есть жертва, среди раненых - 10-летний мальчик

70-летний мужчина погиб после крушения вертолета в Великобритании, еще трое получили ранения, среди них - 10-летний мальчик, передает УНН со ссылкой на Sky news.

Детали

Полиция Южного Йоркшира сообщает, что офицеров вызвали по сообщениям об аварии вертолета в поле возле Ингс-Лейн, Бентли.

Офицеры говорят, что мужчина получил серьезные травмы в результате аварии, и, несмотря на все усилия медицинского персонала, его, к сожалению, констатировали смерть на месте происшествия.

"Его семья знает о происшествии и получает поддержку от наших офицеров", – сообщает полиция.

Пилот, 41-летний мужчина, и двое других пассажиров, 58-летняя женщина и 10-летний мальчик, получили легкие травмы.

Было начато параллельное расследование между Отделом расследования авиационных происшествий (AAIB) и полицией Южного Йоркшира.

Главный инспектор-детектив Гэри Магней, командир полиции, сказал: "Мы соболезнуем семье и близким мужчины, который, к сожалению, погиб в этом трагическом происшествии.

Мы и наши коллеги из экстренных служб остаемся на месте происшествия и начали полное совместное расследование обстоятельств инцидента параллельно с AAIB".

Он сказал, что любой, кто имеет информацию об инциденте, должен обратиться в полицию, добавив, что они "особенно заинтересованы в том, чтобы услышать от тех, кто имеет видеозаписи вертолета, приведшие к катастрофе".

Эд Милибенд, член парламента от Донкастер-Норт, сказал: "Это ужасная новость, и мои мысли с семьей и друзьями жертвы этого ужасного инцидента.

Мой офис поддерживает связь с соответствующими органами власти, включая полицию Южного Йоркшира, и я знаю, что весь Донкастер сегодня будет единым, думая о жертве".

Вертолет был частным рейсом, который вылетел из аэропорта Гамстон вблизи Ретфорда незадолго до катастрофы.

В Великобритании разбился вертолет: рейс, вероятно, был частным30.10.25, 15:34 • 2302 просмотра

Антонина Туманова

