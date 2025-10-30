В Великобритании разбился вертолет: рейс, вероятно, был частным
Киев • УНН
В Великобритании разбился вертолет, вероятно, частный рейс, вылетевший из аэропорта Гамстон. Полиция Южного Йоркшира подтвердила аварию в поле возле Ингс-Лейн, Бентли.
В Великобритании разбился вертолет. Рейс, вероятно, был частным. Сколько человек было на борту - не известно, передает УНН со ссылкой на Sky news.
Детали
Полиция Южного Йоркшира сообщает, что офицеров вызвали по сообщениям об аварии вертолета в поле возле Ингс-Лейн, Бентли.
В своем заявлении полиция отметила: "Сегодня в 10:14 утра нас вызвали на Ингс-Лейн, Бентли, где, как сообщается, вертолет разбился в поле.
На месте происшествия присутствуют офицеры и коллеги из экстренных служб".
Местные СМИ сообщили, что вертолет, вероятно, был частным рейсом, который вылетел из аэропорта Гамстон вблизи Ретфорда незадолго до аварии.
Неизвестно, сколько человек было на вертолете.
Самолет с 12 людьми разбился по дороге в популярный среди туристов заповедник в Кении28.10.25, 10:44 • 3243 просмотра