В Великобритании разбился вертолет. Рейс, вероятно, был частным. Сколько человек было на борту - не известно, передает УНН со ссылкой на Sky news.

Детали

Полиция Южного Йоркшира сообщает, что офицеров вызвали по сообщениям об аварии вертолета в поле возле Ингс-Лейн, Бентли.

В своем заявлении полиция отметила: "Сегодня в 10:14 утра нас вызвали на Ингс-Лейн, Бентли, где, как сообщается, вертолет разбился в поле.

На месте происшествия присутствуют офицеры и коллеги из экстренных служб".

Местные СМИ сообщили, что вертолет, вероятно, был частным рейсом, который вылетел из аэропорта Гамстон вблизи Ретфорда незадолго до аварии.

Неизвестно, сколько человек было на вертолете.

