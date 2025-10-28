Самолет с 12 людьми разбился по дороге в популярный среди туристов заповедник в Кении
Киев • УНН
Небольшой самолет разбился в Кении, направляясь в Национальный заповедник Масаи-Мара. На борту находилось 12 человек, власти расследуют причины катастрофы.
Небольшой самолет разбился в прибрежном районе Квали в Кении рано утром во вторник, направляясь в популярный среди туристов Национальный заповедник Масаи-Мара, опасаются, что погибли 12 человек, сообщили официальные лица, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
Катастрофа произошла в холмистой и лесистой местности примерно в 40 километрах от взлетно-посадочной полосы Диани, сообщили власти. Комиссар округа Квале Стивен Ориндэ сообщил, что работы на месте аварии продолжаются, и более подробная информация будет предоставлена позже.
Управление гражданской авиации Кении сообщило, что на борту самолета находились 12 человек, и власти расследуют причины катастрофы.
Справочно
Национальный заповедник Масаи-Мара - популярное туристическое направление, где ежегодно наблюдается миграция антилоп гну из Серенгети в Танзанию.