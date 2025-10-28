Літак з 12 людьми розбився дорогою до популярного серед туристів заповідника у Кенії
Київ • УНН
Невеликий літак розбився в Кенії, прямуючи до Національного заповідника Масаї-Мара. На борту перебувало 12 осіб, влада розслідує причини катастрофи.
Невеликий літак розбився в прибережному районі Квалі в Кенії рано вранці у вівторок, прямуючи до популярного серед туристів Національного заповідника Масаї-Мара, побоюються, що загинуло 12 людей, повідомили офіційні особи, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
Катастрофа сталася в горбистій і лісистій місцевості приблизно за 40 кілометрів від злітно-посадкової смуги Діані, повідомила влада. Комісар округу Квале Стівен Орінде повідомив, що роботи на місці аварії продовжуються, і докладніша інформація буде надана пізніше.
Управління цивільної авіації Кенії повідомило, що на борту літака перебували 12 осіб, і влада розслідує причини катастрофи.
Довідково
Національний заповідник Масаї-Мара - популярний туристичний напрямок, де щорічно спостерігається міграція антилоп гну із Серенгеті до Танзанії.