У Великій Британії розбився гелікоптер: рейс, ймовірно, був приватним
Київ • УНН
У Великій Британії розбився гелікоптер, ймовірно, приватний рейс, що вилетів з аеропорту Гамстон. Поліція Південного Йоркширу підтвердила аварію в полі біля Інгс-Лейн, Бентлі.
У Великій Британії розбився гелікоптер. Рейс, ймовірно, був приватним. Скільки людей було на борту - не відомо, передає УНН із посиланням на Sky news.
Деталі
Поліція Південного Йоркширу повідомляє, що офіцерів викликали за повідомленнями про аварію гелікоптера в полі біля Інгс-Лейн, Бентлі.
У своїй заяві поліція зазначила: "Сьогодні о 10:14 ранку нас викликали на Інгс-Лейн, Бентлі, де, як повідомляється, гелікоптер розбився в полі.
На місці події присутні офіцери та колеги з екстрених служб".
Місцеві ЗМІ повідомили, що гелікоптер, ймовірно, був приватним рейсом, який вилетів з аеропорту Гамстон поблизу Ретфорда незадовго до аварії.
Невідомо, скільки людей було на гелікоптері.
