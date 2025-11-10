В Италии разбился частный вертолет: погибли двое бизнесменов
Киев • УНН
В Италии обнаружили обломки частного вертолета с двумя погибшими бизнесменами. Перед катастрофой они сообщили об отказе двигателя.
На границе между Марке и Тосканой в Италии обнаружили обломки частного вертолета, пропавшего накануне. На борту находились двое бизнесменов - известный ювелир из Ареццо Марио Пальиччи и предприниматель из Сиены Фульвио Казини. Перед катастрофой они успели сообщить об отказе двигателя. Об этом сообщает Ansa, пишет УНН.
Детали
Двое итальянских бизнесменов, вероятно, погибли после того, как в понедельник утром на границе между регионами Марке и Тоскана были найдены обломки их частного вертолета.
77-летний Марио Пальиччи, известный ювелир из Ареццо, и 67-летний Фульвио Казини из Синалунги близ Сиены послали сигнал об отказе двигателя перед тем, как их воздушное судно потерпело крушение в воскресенье днем.
Они летели из Венеции в Ареццо.
Обломки были найдены в лесистой местности вблизи озера Монтадольйо, в провинции Ареццо.
