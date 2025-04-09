Лорен Санчес поделилась загадочным постом после новостей о ее предстоящей свадьбе с Джеффом Безосом. Пара планирует пышную свадьбу летом в Венеции.
Украинский военный Янис Терещенко, находясь в отпуске в Венеции, оказал первую помощь мужчине с ножевым ранением. Мэр Венеции наградил его за героический поступок.
ГНС рассказала об уникальных налогах в разных странах мира. В Венеции взимают налог за тень от тентов и навесов, а в Польше облагают налогом владельцев недвижимости из-за дождевой воды.
Власти Флоренции усиливают борьбу с чрезмерным туризмом из-за роста количества посетителей. Город запрещает ящики для ключей, громкоговорители для экскурсоводов и «нетипичные транспортные средства».
Власти Венеции увеличивают количество дней с платным входом в исторический центр.
Власти Праги запретили организованные ночные походы по пабам для туристических групп с 22:00 до 6:00. Решение принято из-за жалоб жителей на шум и мусор и проблемы с безопасностью в центре города.
Городские власти Венеции ввели ограничения на размер туристических групп до 25 человек и запрещают использование громкоговорителей гидами. Нарушителям грозят штрафы от 25 до 500 евро.
Венеция ввела туристический сбор в 5 евро для однодневных посетителей. За 29 дней тестового проекта город получил 2,4 млн евро дохода от более 485 тысяч туристов.
Первая пляжная зона отдыха открылась в селе Приморское Измаильского района Одесской области, а город Вилково, известный как "украинская Венеция", также открыт для туристов этим летом.
Власти Одесской области изучают возможность открытия туристического маршрута "украинской Венеции" в городе Вилково, который позволит совершать экскурсии и оздоровительные поездки в район, известный своей природой, фруктами и более теплым климатом, чем Одесса.
Одесская область готовится к пляжному сезону, отметил глава ОВА Олег Кипер.
Только за последний месяц враг совершил более 1600 обстрелов мирных городов ракетами, беспилотниками и артиллерией, что привело к гибели 171 мирного жителя.
Венеция заработала 975 000 евро ($1,1 млн) от продажи билетов за первые 11 дней после введения платы за вход в размере 5 евро для однодневных туристов в наиболее загруженные дни.
Папа Франциск совершил свою первую поездку за пределы Рима за последние 7 месяцев, посетив Венецию на один день, где поднял такие вопросы, как война в Украине, призвал к миру путем переговоров и призвал молодежь помогать другим.
Сегодня, 26 марта, все любители коктейлей могут присоединиться к Всемирному дню вермута. Событие было основано известным барменом и производителем вермутов Джанкарло Манчино.
Сегодня, восьмого февраля, все влюбленные, которые хотят навсегда соединить свои судьбы, могут присоединиться ко Дню предложения руки и сердца. Событие возникло в Индии, но стало достаточно популярным во многих странах мира.