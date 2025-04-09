$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28946 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 43303 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 49009 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55374 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67598 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56721 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55915 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119780 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81842 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226350 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87818 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20701 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17589 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16394 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17994 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87832 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119778 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226349 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403372 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395781 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11020 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16408 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17605 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20715 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75183 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Венеция

Новости по теме

Лорен Санчес загадочно намекнула на свадьбу с основателем Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес поделилась загадочным постом после новостей о ее предстоящей свадьбе с Джеффом Безосом. Пара планирует пышную свадьбу летом в Венеции.

Новости Мира • 24 марта, 16:15 • 52877 просмотра

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Украинский военный Янис Терещенко, находясь в отпуске в Венеции, оказал первую помощь мужчине с ножевым ранением. Мэр Венеции наградил его за героический поступок.

Общество • 13 марта, 00:27 • 73450 просмотра

Налог на тень и дождь: ГНС рассказала о необычных налогах в мире

ГНС рассказала об уникальных налогах в разных странах мира. В Венеции взимают налог за тень от тентов и навесов, а в Польше облагают налогом владельцев недвижимости из-за дождевой воды.

Общество • 14 февраля, 19:12 • 34129 просмотра

Итальянская Флоренция объявила о борьбе с чрезмерным туризмом

Власти Флоренции усиливают борьбу с чрезмерным туризмом из-за роста количества посетителей. Город запрещает ящики для ключей, громкоговорители для экскурсоводов и «нетипичные транспортные средства».

Новости Мира • 15 ноября, 22:28 • 17853 просмотра

Венеция удвоит количество «платных дней» для туристов

Власти Венеции увеличивают количество дней с платным входом в исторический центр.

Новости Мира • 25 октября, 00:22 • 20498 просмотра

Прага запрещает ночные паб-туры для групп туристов

Власти Праги запретили организованные ночные походы по пабам для туристических групп с 22:00 до 6:00. Решение принято из-за жалоб жителей на шум и мусор и проблемы с безопасностью в центре города.

Новости Мира • 16 октября, 07:29 • 12087 просмотра

С 1 августа Венеция ограничивает туристические группы до 25 человек и запрещает громкоговорители

Городские власти Венеции ввели ограничения на размер туристических групп до 25 человек и запрещают использование громкоговорителей гидами. Нарушителям грозят штрафы от 25 до 500 евро.

Новости Мира • 31 июля, 15:02 • 19794 просмотра

Венеция заработала 28 млн евро на туристическом сборе

Венеция ввела туристический сбор в 5 евро для однодневных посетителей. За 29 дней тестового проекта город получил 2,4 млн евро дохода от более 485 тысяч туристов.

Общество • 19 июля, 23:48 • 41652 просмотра

На юге Одесской области открыта первая зона для пляжного отдыха

Первая пляжная зона отдыха открылась в селе Приморское Измаильского района Одесской области, а город Вилково, известный как "украинская Венеция", также открыт для туристов этим летом.

Общество • 11 июля, 18:24 • 15757 просмотра

В этом году могут открыть туристический маршрут "украинской Венеции"

Власти Одесской области изучают возможность открытия туристического маршрута "украинской Венеции" в городе Вилково, который позволит совершать экскурсии и оздоровительные поездки в район, известный своей природой, фруктами и более теплым климатом, чем Одесса.

Общество • 7 июня, 11:00 • 16689 просмотра

Одесская область готовится к пляжному сезону - Кипер

Одесская область готовится к пляжному сезону, отметил глава ОВА Олег Кипер.

Общество • 7 июня, 08:10 • 23416 просмотра

За последний месяц враг совершил более 1600 атак на мирные города ракетами, беспилотниками и артиллерией - Костин

Только за последний месяц враг совершил более 1600 обстрелов мирных городов ракетами, беспилотниками и артиллерией, что привело к гибели 171 мирного жителя.

Война • 9 мая, 17:32 • 39544 просмотра

Плата за вход принесла Венеции первый миллион

Венеция заработала 975 000 евро ($1,1 млн) от продажи билетов за первые 11 дней после введения платы за вход в размере 5 евро для однодневных туристов в наиболее загруженные дни.

УНН Lite • 7 мая, 08:02 • 113487 просмотра

Папа Франциск впервые за более чем полгода выехал из Рима: посетил женскую тюрьму и выставку в Венеции

Папа Франциск совершил свою первую поездку за пределы Рима за последние 7 месяцев, посетив Венецию на один день, где поднял такие вопросы, как война в Украине, призвал к миру путем переговоров и призвал молодежь помогать другим.

политика • 29 апреля, 02:17 • 100807 просмотра

26 марта: Всемирный день вермута, День "Придумай свой праздник"

Сегодня, 26 марта, все любители коктейлей могут присоединиться к Всемирному дню вермута. Событие было основано известным барменом и производителем вермутов Джанкарло Манчино.

УНН Lite • 26 марта, 04:03 • 31314 просмотра

8 февраля: День предложения руки и сердца, Международный день шотландского виски, Международный день шотландского виски

Сегодня, восьмого февраля, все влюбленные, которые хотят навсегда соединить свои судьбы, могут присоединиться ко Дню предложения руки и сердца. Событие возникло в Индии, но стало достаточно популярным во многих странах мира.

УНН Lite • 8 февраля, 04:09 • 30848 просмотра