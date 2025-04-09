Папа Франциск впервые за более чем полгода выехал из Рима: посетил женскую тюрьму и выставку в Венеции

Папа Франциск совершил свою первую поездку за пределы Рима за последние 7 месяцев, посетив Венецию на один день, где поднял такие вопросы, как война в Украине, призвал к миру путем переговоров и призвал молодежь помогать другим.