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Financial Times

Десятки тысяч итальянцев протестовали против цен и военных расходов

Киев • УНН

 • 2140 просмотра

В городах Италии прошли массовые протесты против роста стоимости жизни и военных расходов. В Турине и Венеции произошли столкновения с полицией.

Десятки тысяч итальянцев протестовали против цен и военных расходов

В пятницу по всей Италии десятки тысяч людей вышли на протесты против роста стоимости жизни и увеличения военных расходов. Об этом сообщает ANSA, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что студенты, водители грузовиков, фермеры и другие рабочие вышли на улицы крупных городов — Рима, Турина, Палермо, Милана, Неаполя, протестуя против роста стоимости жизни.

В большинстве городов демонстрации прошли мирно, однако в Турине полиция применила водомёт, чтобы оттеснить протестующих, приблизившихся к охранявшим здание префектуры оцеплениям.

Правоохранители перешли в атаку в центре Турина после того, как некоторые протестующие начали бросать бутылки в офицеров. Также был применён слезоточивый газ

— пишет издание.

Столкновения с правоохранителями также произошли в Венеции. Семеро полицейских получили лёгкие травмы, ушибы и порезы после столкновения с участниками марша, которые пытались прорваться через блокпосты.

В Риме большой марш прошёл у Колизея, где участники протеста заявили, что планируют установить палатки и остаться там на выходные. Демонстранты выставили мусорные баки поперёк улиц и подожгли их.

В Милане студенты на полтора часа заблокировали кольцевую дорогу, но позднее вернулись в центр города.

Напомним

24 октября в столице Италии Риме несколько сотен протестующих прорвались на территорию Колизея, где в тот момент находились туристы. Демонстранты сломали входные ворота исторической достопримечательности.

От Франции до Италии: Европу охватила волна протестов из-за дороговизны30.10.26, 15:12 • 4186 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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