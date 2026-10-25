У Римі сотні протестувальників увірвалися до Колізею та зламали вхідні ворота

У столиці Італії Римі 24 жовтня кілька сотень протестувальників прорвалися на територію Колізею, де на той момент перебували туристи. Демонстранти зламали вхідні ворота історичної пам'ятки. Про це пише УНН.

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За попередньою інформацією, радикально налаштована група відокремилася від основного маршу та попрямувала до Колізею. Після пошкодження воріт учасники протесту проникли всередину комплексу.

На місце прибули підрозділи поліції спеціального призначення.

Правоохоронці разом з охороною Колізею приблизно за 10–15 хвилин витіснили демонстрантів із території пам'ятки.

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