В Риме сотни протестующих ворвались в Колизей и сломали входные ворота
Киев • УНН
Несколько сотен протестующих прорвались в Колизей и повредили входные ворота. Полиция и охрана вытеснили их через 10–15 минут.
В столице Италии Риме 24 октября несколько сотен протестующих прорвались на территорию Колизея, где в тот момент находились туристы. Демонстранты сломали входные ворота исторической достопримечательности. Об этом пишет УНН.
Детали
По предварительной информации, радикально настроенная группа отделилась от основного марша и направилась к Колизею. После повреждения ворот участники протеста проникли внутрь комплекса.
На место прибыли подразделения полиции специального назначения.
Правоохранители вместе с охраной Колизея примерно за 10–15 минут вытеснили демонстрантов с территории достопримечательности.
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