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В Риме сотни протестующих ворвались в Колизей и сломали входные ворота

Киев • УНН

 • 4262 просмотра

Несколько сотен протестующих прорвались в Колизей и повредили входные ворота. Полиция и охрана вытеснили их через 10–15 минут.

В Риме сотни протестующих ворвались в Колизей и сломали входные ворота

В столице Италии Риме 24 октября несколько сотен протестующих прорвались на территорию Колизея, где в тот момент находились туристы. Демонстранты сломали входные ворота исторической достопримечательности. Об этом пишет УНН.

Детали

По предварительной информации, радикально настроенная группа отделилась от основного марша и направилась к Колизею. После повреждения ворот участники протеста проникли внутрь комплекса.

На место прибыли подразделения полиции специального назначения.

Правоохранители вместе с охраной Колизея примерно за 10–15 минут вытеснили демонстрантов с территории достопримечательности.

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Степан Гафтко

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