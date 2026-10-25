В Риме сотни протестующих ворвались в Колизей и сломали входные ворота

В столице Италии Риме 24 октября несколько сотен протестующих прорвались на территорию Колизея, где в тот момент находились туристы. Демонстранты сломали входные ворота исторической достопримечательности. Об этом пишет УНН.

Детали

По предварительной информации, радикально настроенная группа отделилась от основного марша и направилась к Колизею. После повреждения ворот участники протеста проникли внутрь комплекса.

На место прибыли подразделения полиции специального назначения.

Правоохранители вместе с охраной Колизея примерно за 10–15 минут вытеснили демонстрантов с территории достопримечательности.

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