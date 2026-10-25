В Албанії спалахнули нові протести попри штрафи у понад $6 тисяч

У столиці Албанії Тирані 25 жовтня відбулися масштабні протести проти уряду прем'єр-міністра Еді Рами. Люди вийшли на вулиці попри запроваджені владою штрафи за участь в акціях. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Протестувальники зібралися біля Міністерства освіти, після чого рушили до офісу прем'єра. Там вони підпалили стільці, які Рама раніше виставив перед будівлею як символ запрошення до діалогу.

Того ж дня прем'єр запровадив нові обмеження, передбачивши штрафи у 500 тисяч леків, або понад $6 тисяч, для учасників протестів.

Протести тривають на тлі корупційних скандалів

Уряд Рами неодноразово опинявся в центрі корупційних скандалів. Крім того, Албанія стикається з проблемою організованої злочинності та відмивання грошей, що ускладнює її вступ до ЄС.

Масові студентські протести тривають у країні вже кілька тижнів. Раніше вони торкнулися навіть офісу Коледжу Європи в Тирані.

Попри суспільне невдоволення, Еді Рама заявив, що не збирається йти у відставку.

У столиці Албанії протестувальники атакують поліцію та підпалюють урядові будівлі