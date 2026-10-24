У столиці Албанії протестувальники атакують поліцію та підпалюють урядові будівлі
Київ • УНН
В Албанії студентські протести проти корупції й дорогого навчання переросли в сутички з поліцією. Щонайменше 40 людей затримали.
В Албанії спалахнули масштабні сутички: протестувальники обстрілюють поліцію феєрверками, горять урядові будівлі. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
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Зазначається, що у столиці країни Тирані тривають антиурядові демонстрації, які переросли в зіткнення з правоохоронцями. Учасники акцій закидали поліцію камінням та підпалили вхід до Міністерства сільського господарства.
У відповідь силовики застосували сльозогінний газ, водомети та гумові кулі.
Протести очолюють студенти, які виступають проти корупції, високої вартості навчання та поганих умов в університетах. До них приєдналися інші громадяни, які вимагають відставки прем’єр-міністра Еді Рами.
Нагадаємо
14 жовтня у столиці Албанії Тирані студентські протести переросли в масштабні заворушення з підпалами та сутичками з поліцією, які тривають понад 10 годин. Щонайменше 40 людей затримали, десятки отримали поранення.
Соціальні заворушення підпалюють вулиці від Франції до Албанії - чому Європу охопили протести20.10.26, 14:28 • 6981 перегляд