У столиці Албанії протестувальники атакують поліцію та підпалюють урядові будівлі

В Албанії спалахнули масштабні сутички: протестувальники обстрілюють поліцію феєрверками, горять урядові будівлі. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

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Зазначається, що у столиці країни Тирані тривають антиурядові демонстрації, які переросли в зіткнення з правоохоронцями. Учасники акцій закидали поліцію камінням та підпалили вхід до Міністерства сільського господарства.

У відповідь силовики застосували сльозогінний газ, водомети та гумові кулі.

Протести очолюють студенти, які виступають проти корупції, високої вартості навчання та поганих умов в університетах. До них приєдналися інші громадяни, які вимагають відставки прем’єр-міністра Еді Рами.

Нагадаємо

14 жовтня у столиці Албанії Тирані студентські протести переросли в масштабні заворушення з підпалами та сутичками з поліцією, які тривають понад 10 годин. Щонайменше 40 людей затримали, десятки отримали поранення.

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