В столице Албании протестующие атакуют полицию и поджигают правительственные здания

В Албании вспыхнули масштабные столкновения: протестующие обстреливают полицию фейерверками, горят правительственные здания. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

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Отмечается, что в столице страны Тиране продолжаются антиправительственные демонстрации, переросшие в столкновения с правоохранителями. Участники акций забросали полицию камнями и подожгли вход в Министерство сельского хозяйства.

В ответ силовики применили слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули.

Протесты возглавляют студенты, выступающие против коррупции, высокой стоимости обучения и плохих условий в университетах. К ним присоединились другие граждане, требующие отставки премьер-министра Эди Рамы.

Напомним

14 октября в столице Албании Тиране студенческие протесты переросли в масштабные беспорядки с поджогами и столкновениями с полицией, которые продолжаются более 10 часов. По меньшей мере 40 человек задержали, десятки получили ранения.

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