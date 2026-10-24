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The New York Times

В столице Албании протестующие атакуют полицию и поджигают правительственные здания

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

В Албании студенческие протесты против коррупции и дорогого обучения переросли в столкновения с полицией. По меньшей мере 40 человек задержали.

В столице Албании протестующие атакуют полицию и поджигают правительственные здания

В Албании вспыхнули масштабные столкновения: протестующие обстреливают полицию фейерверками, горят правительственные здания. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в столице страны Тиране продолжаются антиправительственные демонстрации, переросшие в столкновения с правоохранителями. Участники акций забросали полицию камнями и подожгли вход в Министерство сельского хозяйства.

В ответ силовики применили слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули.

Протесты возглавляют студенты, выступающие против коррупции, высокой стоимости обучения и плохих условий в университетах. К ним присоединились другие граждане, требующие отставки премьер-министра Эди Рамы.

Напомним

14 октября в столице Албании Тиране студенческие протесты переросли в масштабные беспорядки с поджогами и столкновениями с полицией, которые продолжаются более 10 часов. По меньшей мере 40 человек задержали, десятки получили ранения.

Социальные волнения поджигают улицы от Франции до Албании - почему Европу охватили протесты20.10.26, 14:28 • 6985 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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