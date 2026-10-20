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Социальные волнения поджигают улицы от Франции до Албании - почему Европу охватили протесты

Киев • УНН

 • 2096 просмотра

Протесты во Франции, Испании, Италии и Албании вызваны ценами, проблемами с жильём, образованием и государственными услугами. Часть акций переросла в беспорядки.

Социальные волнения поджигают улицы от Франции до Албании - почему Европу охватили протесты

Рост цен на топливо, недовольство состоянием школ, ухудшение государственных услуг и жилищный кризис подпитывают осень протестов в Европе. Об этом говорится в публикации Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Толпы людей неделями протестуют в крупных европейских городах, и некоторые демонстрации сопровождаются задержаниями, грабежами, ранениями людей и насилием по всей Франции, Италии и Албании. В Испании и Португалии разбили палаточные лагеря в знак протеста против недоступного жилья.

Молодые европейцы испытывают "сильное чувство неопределенности и отсутствия контроля", комментирует социолог Университета Деусто в Испании Мария Сильвестр. "И когда определенные ситуации совпадают, внезапно вспыхивает искра, способная направить это недовольство и вывести людей на улицы", — указывает она.

Города превратились в "поля битвы" на фоне того, как ведущие экономики ЕС, включая Францию, Италию и Испанию, приближаются к важным выборам, тогда как ультраправые партии "добились успехов на выборах в Германии и могут сделать это и в других странах". Это также происходит в то время, когда Европа сталкивается с критическим моментом в своей поддержке Украины, когда президент США Дональд Трамп делает предложения главе кремля владимиру путину, даже когда россию обвиняют во все более частых поджогах, кибератаках и других актах диверсий в странах НАТО, отмечает издание.

"Правые политики воспользовались хаосом", — указывает издание. Хотя протесты во Франции выглядели широкомасштабными, Трамп представил иммигрантов ответственными за разрушения, написав в понедельник на своей платформе Truth Social: "Мигранты захватили Францию. Они должны быстро закрыть границы!"

Многие протесты, как отмечается, подпитывали разочарованные молодые люди. Другие участники, включая агитаторов в черном и масках, разжигали насилие, однако французские власти и полиция не обвиняли иммигрантов.

Жалобы старшеклассников во Франции

Во Франции, имеющей многовековую традицию народных протестов, старшеклассники уже более трех недель устраивали блокады и демонстрации, требуя больше ресурсов для школ, которые они называют недоукомплектованными и заброшенными, особенно в районах с низким уровнем дохода.

Протесты распространились, когда к ним присоединились французский профсоюз CGT и другие активисты, в то время как учащиеся прервали учебу на осенние каникулы. Движение теперь включает требования, касающиеся роста стоимости жизни и государственных услуг.

Несмотря на то что сотни тысяч людей проводили мирные марши, беспорядки в выходные привели к 2400 задержаниям и серьезным волнениям в некоторых частях Франции, включая мародерство в Париже, Марселе, Лионе и Бордо. В Лиможе пламя охватило мэрию XIX века и почти уничтожило здание. Некоторые школы были подожжены. Когда учащиеся и бунтовщики бросали зажигательные бомбы, а правоохранители отвечали слезоточивым газом, сотни людей получили ранения.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие в субботу, обвинив ультралевых активистов в попытке разжечь хаос, нападая на здания и полицию.

"Те, кто грабил, должны будут заплатить за причиненный ущерб, а те, кто пытался свергнуть Республику, будут привлечены к ответственности", — заявил Макрон в воскресенье в редком телевизионном обращении.

В Испании учителя начальной и средней школы на прошлой неделе начали бессрочную забастовку в Мадриде, требуя лучшей оплаты и условий труда. Недовольные учителя устраивали аналогичные забастовки в других частях Испании в этом году.

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Недоступное жилье в Испании

На центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль брезентовые палатки неделями покрывали площадь в знак протеста против роста стоимости жилья, вызванного выселением 87-летней Марии дель Кармен Абаскаль, которая позднее умерла в больнице. Меньшие протестные лагеря появились в других испанских городах.

Давление общественности заставило правящее социалистическое правительство одобрить меры по обеспечению доступного жилья, но ему не хватило поддержки в парламенте, что побудило премьер-министра Педро Санчеса призвать к досрочным выборам в ноябре. Также была объявлена общенациональная забастовка в ноябре — первая за 14 лет.

Подобные протесты против жилищной политики прошли в крупнейших городах Португалии — Лиссабоне и Порту, а также в Барселоне, "центре чрезмерного туризма и жилищных проблем в Испании".

Минимальная заработная плата в Испании составляет 1221 евро (1370 долларов США), тогда как средняя месячная арендная плата за квартиру площадью 80 квадратных метров составляет около 1130 евро (примерно 1270 долларов США), согласно анализу деловой газеты Expansión.

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Непосильная стоимость жизни из-за роста инфляции в Италии

"Италия на площади" ("Italia in Piazza") объединила тысячи демонстрантов, выдвигавших требования улучшить ситуацию с занятостью, здравоохранением, образованием и доступом к жилью, а также повысить заработную плату. Согласно правительственным данным, инфляция в Италии выросла до 4,2% в сентябре, превысив показатель в еврозоне, составляющий 3,8%.

После мирных маршей в Турине и Болонье, а также в финансовой и модной столице Италии Милане произошли жестокие беспорядки: участники протестов в масках столкнулись с полицией, грабили магазины и поджигали имущество. Полиция Милана сообщила, что за два дня беспорядков были задержаны 271 человек, большинство из которых — несовершеннолетние, а 14 сотрудников сил безопасности получили ранения.

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Теперь недавно созданная группа, называющая себя "Движением 17 октября" ("Oct. 17 Movement"), объявила о том, что называет "постоянной мобилизацией", чтобы каждую субботу в 15:00 проводить демонстрации в городах по всей Италии.

Студенты в Албании присоединяются к антикоррупционным протестам

Антиправительственные протесты в столице Албании Тиране продолжаются уже неделю, а столкновения обострились после того, как учащиеся старших классов и университетов присоединились к широкому антиправительственному движению "Фламинго" ("Flamingo"), призвавшему к отставке премьер-министра-социалиста Эди Рамы.

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Рама осудил протестующих, назвав их "идеологизированным и радикализированным" движением "Антифа" — общим термином для слабо организованных ультралевых, пишет издание.

Прекращение коррупции является главным требованием движения, названного в честь естественной среды обитания фламинго в районе, где правительство Рамы согласилось разрешить крупную застройку в сфере роскошного туризма, связанную с Джаредом Кушнером, зятем Трампа. Согласно информации на веб-сайте движения, они также хотят защиты здравоохранения, образования и государственных пенсий.

В Сербии студенты университетов, которые почти два года возглавляют массовые антикоррупционные протесты, оспаривают попытку возвращения к власти бывшего популистского лидера балканской страны Александра Вучича на парламентских выборах.

Бывший авторитарный президент стремится быть назначенным премьер-министром после голосования 25 октября. Считается, что поддерживаемая молодежью партия "Студенческий список" (Students’ List) близка к партии Вучича, что делает исход выборов неопределенным и усиливает опасения по поводу возможного насилия, отмечает издание.

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Юлия Шрамко

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