Вучич подал в отставку, но теперь хочет возглавить правительство Сербии — студенты выступают против этого

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Александар Вучич после отставки с поста президента Сербии не покидает политику — он будет баллотироваться на досрочных парламентских выборах и претендовать на должность премьер-министра. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Вучич передал президентские полномочия своей политической союзнице, спикеру парламента Ане Брнабич, которая временно будет исполнять обязанности главы государства до досрочных президентских выборов.

Досрочные парламентские выборы в Сербии запланированы на 25 октября. Вучич намерен стать главным кандидатом своей Сербской прогрессивной партии и в случае успеха вернуться на должность премьера, которую он уже занимал ранее.

Вучичу бросило вызов студенческое движение

Одним из главных соперников власти на выборах станет студенческое движение, сформировавшее собственный избирательный список. Оно возникло из масштабных антиправительственных протестов, которые продолжаются в Сербии почти два года.

Борьба только начинается. Никто из нас еще не родился на должности, но мы победим их даже без наших должностей. Я призываю вас победить их мощнее, чем когда-либо прежде — заявил Вучич после отставки.

Протесты в Сербии вспыхнули после трагедии в Нови-Саде в ноябре 2024 года, где в результате обрушения конструкции недавно реконструированного железнодорожного вокзала погибли 16 человек. Впоследствии протесты переросли в более широкое антикоррупционное движение.

Вучич доминировал в сербской политике более десяти лет, занимая должности премьера и президента. Его второй президентский срок должен был завершиться в 2027 году, а баллотироваться на третий срок он не мог.

Александар Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии