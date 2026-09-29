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Вучич пішов у відставку, але тепер хоче очолити уряд Сербії - проти цього виступають студенти

Київ • УНН

 • 974 перегляди

Після відставки Вучич балотуватиметься на парламентських виборах 25 жовтня. Йому протистоятиме студентський рух, що виник на тлі протестів.

Вучич пішов у відставку, але тепер хоче очолити уряд Сербії - проти цього виступають студенти
Фото: АР

Александар Вучич після відставки з посади президента Сербії не залишає політику – він балотуватиметься на дострокових парламентських виборах і претендуватиме на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Вучич передав президентські повноваження своїй політичній союзниці, спікерці парламенту Ані Брнабич, яка тимчасово виконуватиме обов'язки глави держави до дострокових президентських виборів.

Дострокові парламентські вибори у Сербії заплановані на 25 жовтня. Вучич має намір стати головним кандидатом своєї Сербської прогресивної партії та в разі успіху повернутися на посаду прем'єра, яку він уже обіймав раніше.

Вучичу кинув виклик студентський рух

Одним із головних суперників влади на виборах стане студентський рух, який сформував власний виборчий список. Він виріс із масштабних антиурядових протестів, що тривають у Сербії майже два роки.

Боротьба тільки починається. Ніхто з нас ще не народився на посаді, але ми переможемо їх навіть без наших посад. Я закликаю вас перемогти їх потужніше, ніж будь-коли раніше

– заявив Вучич після відставки.

Протести в Сербії спалахнули після трагедії у Новому-Саді в листопаді 2024 року, де внаслідок обвалення конструкції нещодавно реконструйованого залізничного вокзалу загинули 16 людей. Згодом протести переросли у ширший антикорупційний рух.

Вучич домінував у сербській політиці понад десятиліття, обіймаючи посади прем'єра та президента. Його другий президентський термін мав завершитися у 2027 році, а балотуватися на третій термін він не міг.

Александар Вучич оголосив про відставку з посади президента Сербії27.09.26, 21:29 • 18834 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Александар Вучич
Сербія