В Милане во время протестов были разграблены магазины Decathlon и Arc'teryx, а также салон Vodafone — есть задержанные
Киев • УНН
Протесты из-за дороговизны и проблем с государственными услугами сопровождались столкновениями, погромами и грабежами. 32 человека арестовали.
В воскресенье во время беспорядков в Милане итальянская полиция задержала 271 молодого человека. Это произошло на второй день протестов, вызванных неудовлетворительным состоянием государственных услуг и ростом стоимости жизни; во время акций демонстранты вступали в столкновения с правоохранителями, грабили магазины и уничтожали имущество, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Согласно телевизионным кадрам, полицейские в экипировке для борьбы с беспорядками применяли слезоточивый газ и водометы, тогда как несколько сотен протестующих с закрытыми лицами поджигали мусорные баки и грабили магазины в центре города — в частности, спортивные магазины Decathlon и Arc'teryx, а также салон мобильной связи Vodafone.
В понедельник полиция сообщила, что из всех доставленных в отделения лиц 32 были арестованы; среди них — 23 несовершеннолетних и 13 иностранных граждан. В отношении еще 28 человек материалы были переданы в судебные органы.
Издание отмечает, что эти беспорядки стали продолжением подобных столкновений, произошедших в субботу в городах на севере Италии — в частности, в Милане, Болонье, Брешии, Бергамо и Турине. Согласно отчету полиции, опубликованному в воскресенье, тогда были арестованы 28 протестующих.
Добавим
События в Италии перекликаются с беспорядками в соседней Франции, где в субботу сотни тысяч людей, возмущенных ростом стоимости жизни и ухудшением качества государственных услуг, вышли на улицы. Эти протесты стали одними из самых насильственных в стране за последние годы.
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которую в следующем году ожидают выборы, осудила насилие и объявила о проведении правительственного совещания в понедельник, чтобы обсудить пути урегулирования ситуации.