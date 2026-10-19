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В Милане во время протестов были разграблены магазины Decathlon и Arc'teryx, а также салон Vodafone — есть задержанные

Киев • УНН

 • 2234 просмотра

Протесты из-за дороговизны и проблем с государственными услугами сопровождались столкновениями, погромами и грабежами. 32 человека арестовали.

В Милане во время протестов были разграблены магазины Decathlon и Arc'teryx, а также салон Vodafone — есть задержанные
Фото: Reuters

В воскресенье во время беспорядков в Милане итальянская полиция задержала 271 молодого человека. Это произошло на второй день протестов, вызванных неудовлетворительным состоянием государственных услуг и ростом стоимости жизни; во время акций демонстранты вступали в столкновения с правоохранителями, грабили магазины и уничтожали имущество, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Согласно телевизионным кадрам, полицейские в экипировке для борьбы с беспорядками применяли слезоточивый газ и водометы, тогда как несколько сотен протестующих с закрытыми лицами поджигали мусорные баки и грабили магазины в центре города — в частности, спортивные магазины Decathlon и Arc'teryx, а также салон мобильной связи Vodafone.

В понедельник полиция сообщила, что из всех доставленных в отделения лиц 32 были арестованы; среди них — 23 несовершеннолетних и 13 иностранных граждан. В отношении еще 28 человек материалы были переданы в судебные органы.

Фото: Reuters

Издание отмечает, что эти беспорядки стали продолжением подобных столкновений, произошедших в субботу в городах на севере Италии — в частности, в Милане, Болонье, Брешии, Бергамо и Турине. Согласно отчету полиции, опубликованному в воскресенье, тогда были арестованы 28 протестующих.

Добавим

События в Италии перекликаются с беспорядками в соседней Франции, где в субботу сотни тысяч людей, возмущенных ростом стоимости жизни и ухудшением качества государственных услуг, вышли на улицы. Эти протесты стали одними из самых насильственных в стране за последние годы.

Протесты во Франции: повреждено 1500 магазинов, ущерб достигает сотен миллионов евро18.10.26, 13:44 • 31332 просмотра

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которую в следующем году ожидают выборы, осудила насилие и объявила о проведении правительственного совещания в понедельник, чтобы обсудить пути урегулирования ситуации.

Антонина Туманова

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