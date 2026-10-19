У Мілані під час протестів пограбували магазини Decathlon і Arc'teryx, а також салон Vodafone - є затримані

Фото: Reuters

У неділю під час заворушень у Мілані італійська поліція затримала 271 молоду людину. Це сталося на другий день протестів, спричинених незадовільним станом державних послуг та зростанням вартості життя; під час акцій демонстранти вступали в сутички з правоохоронцями, грабували магазини та нищили майно, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Згідно з телевізійними кадрами, поліцейські в екіпіруванні для боротьби із заворушеннями застосували сльозогінний газ і водомети, тоді як кілька сотень протестувальників із закритими обличчями підпалювали сміттєві баки та грабували магазини в центрі міста — зокрема, спортивні крамниці Decathlon і Arc'teryx, а також салон мобільного зв'язку Vodafone.

У понеділок поліція повідомила, що з усіх доставлених до відділків осіб 32 було заарештовано; серед них — 23 неповнолітні та 13 іноземних громадян. Стосовно ще 28 осіб матеріали було передано до судових органів.

Фото: Reuters

Видання зауважує, що ці заворушення стали продовженням подібних сутичок, що відбулися в суботу в містах на півночі Італії — зокрема в Мілані, Болоньї, Брешії, Бергамо та Турині. Згідно зі звітом поліції, оприлюдненим у неділю, тоді було заарештовано 28 протестувальників.

Додамо

Події в Італії перегукуються із заворушеннями в сусідній Франції, де в суботу сотні тисяч людей, обурених зростанням вартості життя та погіршенням якості державних послуг, вийшли на вулиці. Ці протести стали одними з найбільш насильницьких у країні за останні роки.

Протести у Франції: пошкоджено 1500 магазинів, збитки сягають сотень мільйонів євро

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, на яку наступного року чекають вибори, засудила насильство та оголосила про проведення урядової наради в понеділок, щоб обговорити шляхи врегулювання ситуації.