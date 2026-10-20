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В Албании уже неделю продолжаются столкновения с полицией: сотни пострадавших

Киев • УНН

 • 3708 просмотра

Протесты против Эди Рамы и коррупции в Албании продолжаются седьмой день. Пострадали 295 человек, в том числе 186 полицейских.

В Албании уже неделю продолжаются столкновения с полицией: сотни пострадавших
Источник: AP

В Албании седьмой день подряд продолжаются столкновения между протестующими и полицией. Участники акций требуют отставки премьер-министра Эди Рамы, улучшения условий обучения в университетах и борьбы с коррупцией. Из-за беспорядков уже пострадали 295 человек, среди них 186 полицейских. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Подробности

По информации издания, во время акций в столице Албании Тиране протестующие нападали на полицейский участок и правительственные здания. Полиция применяла водометы и слезоточивый газ, а правоохранители из подразделений по борьбе с массовыми беспорядками преследовали участников протестов через парк Риния. Протестующие спрятались в кафе, где "даже глаза официантов слезились от слезоточивого газа".

Среди протестующих были "молодые мужчины и женщины, которых радикализировали темные силы в Европе и США", сказал Рама.

"Под деревьями волонтеры в желтых светоотражающих жилетах стояли на своих местах, помогая тем, кто справился с отравлением. Я наблюдал, как молодой мужчина спорил с полицейским, который затем выстрелил ему в лицо перцовым баллончиком в упор", — пишет издание.

"Действия полиции часто хаотичны и бессмысленны", — сказал адвокат по правам человека Джентиан Седжрани.

По имеющейся информации, он оказывает правовую поддержку более чем 100 арестованным. Как пишет издание, среди его клиентов — мужчина, арестованный по дороге к автобусной остановке; это абсолютно не связано с протестами, сказал он.

"Тех, кто на самом деле бросает вещи в полицию, редко ловят, потому что они бегают быстрее всех", — отметил Седжрани.

"Рама находится у власти уже 13 лет и является доминирующей фигурой в албанской политике с начала века. Он пообещал членство в ЕС к 2030 году и заявил, что только он может этого добиться", — пишет издание.

В Албании обостряются антиправительственные протесты: премьер заявил об угрозе европейскому будущему страны19.10.26, 22:01 • 5438 просмотров

Алла Киосак

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