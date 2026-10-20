В Албанії вже тиждень тривають сутички з поліцією: сотні постраждалих

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В Албанії сьомий день поспіль тривають зіткнення між протестувальниками та поліцією. Учасники акцій вимагають відставки прем’єр-міністра Еді Рами, поліпшення умов навчання в університетах і боротьби з корупцією. Через заворушення вже постраждали 295 людей, серед них 186 поліцейських. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

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За інформацією видання, під час акцій у столиці Албанії Тирані протестувальники нападали на поліцейську дільницю та урядові будівлі. Поліція застосовувала водомети та сльозогінний газ, а правоохоронці з підрозділів боротьби з масовими заворушеннями переслідували учасників протестів через парк Рінія. Протестувальники сховалися в кафе, де "навіть очі офіціантів сльозилися від сльозогінного газу".

Серед протестувальників були "молоді чоловіки та жінки, яких радикалізували темні сили в Європі та США", сказав Рама.

"Під деревами волонтери в жовтих світловідбиваючих жилетах стояли на своїх місцях, допомагаючи тим, хто подолав отруєння. Я спостерігав, як молодий чоловік сперечався з поліцейським, який потім вистрілив йому в обличчя перцевим балончиком упритул", – пише видання.

"Дії поліції часто хаотичні та безглузді", – сказав адвокат з прав людини Джентіан Седжрані.

За наявною інформацією, він надає правову підтримку понад 100 заарештованим. Як пише видання, серед його клієнтів – чоловік, заарештований дорогою на автобусну зупинку – це абсолютно не пов’язано з протестами, сказав він.

"Тих, хто насправді кидає речі в поліцію, рідко ловлять, бо вони бігають найшвидше", – зазначив Серджані.

"Рама перебуває при владі вже 13 років і є домінуючою фігурою в албанській політиці з початку століття. Він пообіцяв членство в ЄС до 2030 року і заявив, що тільки він може це зробити", – пише видання.

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