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В Албанії загострюються антиурядові протести: прем'єр заявив про загрозу європейському майбутньому країни

Київ • УНН

 • 1230 перегляди

У Тирані протестувальники вимагають відставки Еді Рами, звинувачуючи уряд у корупції. Сутички з поліцією призвели до 28 постраждалих.

В Албанії загострюються антиурядові протести: прем'єр заявив про загрозу європейському майбутньому країни
AP Photo

В Албанії тривають масштабні антиурядові протести, які супроводжуються сутичками з поліцією, підпалами та масовими затриманнями. Лише за 18 жовтня внаслідок зіткнень постраждали 28 осіб, передає УНН із посиланням на Euronews.

У столиці країни Тирані демонстранти вимагають відставки прем'єр-міністра Еді Рами, звинувачуючи уряд у корупції та нездатності розв'язати соціальні проблеми.

Деталі

Масові заворушення в Албанії розпочалися 13 жовтня на тлі невдоволення студентів умовами навчання, високою вартістю університетської освіти та корупцією. Згодом демонстрації переросли в масштабні антиурядові виступи з вимогою відставки прем'єр-міністра. У неділю, 18 жовтня, сотні протестувальників зібралися біля будівлі Міністерства освіти в Тирані, скандуючи гасла із закликами до відставки Рами. Після спроб поліції розігнати натовп у центрі міста почалися багатогодинні сутички.

Демонстранти закидали правоохоронців камінням, пляшками із запалювальною сумішшю та піротехнікою. У відповідь поліція застосувала водомети, сльозогінний газ і гумові кулі. Під час заворушень протестувальники підпалили поліцейський відділок, пошкодили вхід до Міністерства внутрішніх справ, розбили вікна в урядових будівлях та штаб-квартирі керівної Соціалістичної партії.

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За даними Міністерства охорони здоров'я Албанії, внаслідок зіткнень 18 жовтня постраждали 28 людей, серед яких 19 поліцейських, четверо учасників протестів, четверо перехожих та один журналіст.

Попри вимоги демонстрантів, прем'єр-міністр Еді Рама категорично відмовився залишати посаду. Він заявив, що масові заворушення становлять загрозу не його уряду, а європейському майбутньому Албанії, яка прагне стати членом Європейського Союзу. Глава уряду також звинуватив неназвані зовнішні сили у розпалюванні протестів.

За інформацією Reuters, правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо сотень учасників заворушень. Водночас медіа вже повідомляли про розслідування можливого перевищення повноважень окремими співробітниками поліції під час розгону демонстрацій.

Контекст

Нинішні протести стали продовженням кількамісячного суспільного невдоволення політикою албанського уряду. Раніше в країні відбувалися демонстрації проти будівництва масштабного туристичного комплексу в екологічно захищеній прибережній зоні. Проєкт пов'язують із бізнес-структурами Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Згодом до протестного руху приєдналися студенти та молодь, які почали вимагати реформування освіти, боротьби з безробіттям і корупцією.

Європейська комісія засудила насильство під час протестів, водночас наголосивши на необхідності забезпечення права громадян на мирні зібрання та пропорційного застосування сили правоохоронцями.

Станом на 19 жовтня антиурядові виступи в Албанії тривають. 

Антоніна Туманова

Світ
Вибухи
Сутички
Мітинги в Україні
Еді Рама
Європейська комісія
Reuters
Албанія
Дональд Трамп
Європейський Союз