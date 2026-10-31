Десятки тисяч італійців протестували проти цін і військових витрат
Київ • УНН
У містах Італії відбулися масові протести проти зростання вартості життя та військових видатків. У Турині й Венеції сталися сутички з поліцією.
У п’ятницю по всій Італії десятки тисяч людей вийшли на протести проти зростання вартості життя та збільшення військових видатків. Про це повідомляє ANSA, інформує УНН.
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Зазначається, що студенти, водії вантажівок, фермери та інші робітники вийшли на вулиці великих міст - Рима, Турина, Палермо, Мілана, Неаполя, протестуючи проти зростання вартості життя.
У більшості міст демонстрації пройшли мирно, однак у Турині поліція застосувала водомет, щоб відтіснити протестувальників, які наблизилися до кордонів безпеки, що захищали будівлю префектури.
Правоохоронці перейшли в атаку в центрі Турина після того, як деякі протестувальники почали кидати пляшки в офіцерів. Також було застосовано сльозогінний газ
Сутички з правоохоронцями відбулися також у Венеції. Семеро поліцейських отримали легкі травми, забої та порізи після зіткнення з учасниками маршу, які намагалися прорватися крізь блокпости.
У Римі великий марш пройшов біля Колізею, де учасники протесту заявили, що планують встановити намети та залишитися там на вихідні. Демонстранти встановили сміттєві баки поперек вулиць та підпалили їх.
У Мілані студенти на півтори години заблокували кільцеву дорогу, але згодом повернулися до центру міста.
Нагадаємо
24 жовтня у столиці Італії Римі кілька сотень протестувальників прорвалися на територію Колізею, де на той момент перебували туристи. Демонстранти зламали вхідні ворота історичної пам'ятки.
Від Франції до Італії: Європу охопила хвиля протестів через дорожнечу30.10.26, 15:12 • 4026 переглядiв