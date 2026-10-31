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Десятки тисяч італійців протестували проти цін і військових витрат

Київ • УНН

 • 70 перегляди

У містах Італії відбулися масові протести проти зростання вартості життя та військових видатків. У Турині й Венеції сталися сутички з поліцією.

Десятки тисяч італійців протестували проти цін і військових витрат

У п’ятницю по всій Італії десятки тисяч людей вийшли на протести проти зростання вартості життя та збільшення військових видатків. Про це повідомляє ANSA, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що студенти, водії вантажівок, фермери та інші робітники вийшли на вулиці великих міст - Рима, Турина, Палермо, Мілана, Неаполя, протестуючи проти зростання вартості життя.

У більшості міст демонстрації пройшли мирно, однак у Турині поліція застосувала водомет, щоб відтіснити протестувальників, які наблизилися до кордонів безпеки, що захищали будівлю префектури.

Правоохоронці перейшли в атаку в центрі Турина після того, як деякі протестувальники почали кидати пляшки в офіцерів. Також було застосовано сльозогінний газ

- пише видання.

Сутички з правоохоронцями відбулися також у Венеції. Семеро поліцейських отримали легкі травми, забої та порізи після зіткнення з учасниками маршу, які намагалися прорватися крізь блокпости.

У Римі великий марш пройшов біля Колізею, де учасники протесту заявили, що планують встановити намети та залишитися там на вихідні. Демонстранти встановили сміттєві баки поперек вулиць та підпалили їх.

У Мілані студенти на півтори години заблокували кільцеву дорогу, але згодом повернулися до центру міста.

Нагадаємо

24 жовтня у столиці Італії Римі кілька сотень протестувальників прорвалися на територію Колізею, де на той момент перебували туристи. Демонстранти зламали вхідні ворота історичної пам'ятки.

Від Франції до Італії: Європу охопила хвиля протестів через дорожнечу30.10.26, 15:12 • 4026 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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Рим
Венеція
Мілан
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