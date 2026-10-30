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От Франции до Италии: Европу охватила волна протестов из-за дороговизны

Киев • УНН

 • 1344 просмотра

Европейские страны охватила волна протестов из-за дороговизны, жилищного кризиса и нехватки финансирования государственных услуг. Профсоюзы анонсировали новые забастовки.

От Франции до Италии: Европу охватила волна протестов из-за дороговизны

В ряде европейских стран вспыхнули массовые протесты из-за роста стоимости жизни, высоких цен на энергоносители, недоступного жилья и недостаточного финансирования государственных услуг. Демонстрации охватили Францию, Италию, Испанию, Бельгию, Португалию и другие государства. Часть акций переросла в столкновения с полицией, а профсоюзы уже анонсировали новые забастовки на ноябрь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg, Reuters, Le Monde и ANSA.

Подробности

Волна общественного недовольства распространяется по Европе на фоне ускорения инфляции, подорожания энергоносителей и снижения доступности жилья. Хотя причины протестов в разных странах отличаются, их участников объединяют требования повысить зарплаты, обеспечить доступность базовых услуг и усилить социальную защиту населения. Особенно активное участие в демонстрациях принимает молодежь, которая жалуется на ухудшение условий обучения, нехватку рабочих мест и отсутствие перспектив приобретения собственного жилья.

Франция: сотни тысяч протестующих и подготовка к новым беспорядкам

Самые масштабные акции проходят во Франции, где студенческие выступления против проблем в образовательной системе постепенно переросли во всенациональные протесты из-за роста стоимости жизни и недовольства политикой правительства.

17 октября демонстрации в ряде французских городов сопровождались масштабными беспорядками. Участники беспорядков поджигали автомобили, повреждали административные здания, громили магазины и вступали в столкновения с правоохранителями. В частности, в Лиможе произошел пожар в здании мэрии, в Марселе протестующие проникли в городскую администрацию, а в Лионе был подожжен туристический офис.

24 октября по Франции прокатилась новая волна демонстраций. По данным Министерства внутренних дел, в них приняли участие около 410 тысяч человек. К протестному движению присоединились не только студенты, но и преподаватели, медицинские работники, пожарные, представители профсоюзов и другие категории населения.

На фоне общественного давления правительство президента Эммануэля Макрона 26 октября представило пакет мер, направленных на улучшение условий обучения. В частности, речь идет об ограничении количества учащихся в некоторых классах, финансировании ремонта учебных заведений и реформировании системы поступления в университеты. Ориентировочная стоимость предложенных мер составляет 5 млрд евро. Однако представители студенческих организаций считают эти шаги недостаточными.

Несмотря на это, французские власти готовятся к новой волне демонстраций 31 октября. Министр внутренних дел Лоран Нуньес уже предупредил о чрезвычайно высоком риске нарушений общественного порядка. Для обеспечения безопасности планируют привлечь около 70 тысяч полицейских и жандармов. Кроме того, на 5 ноября французские профсоюзы анонсировали общенациональную забастовку с требованиями повышения зарплат и увеличения финансирования государственных услуг.

Италия: общенациональная забастовка против дороговизны и политики правительства

30 октября в Италии началась общенациональная забастовка, организованная профсоюзным объединением USB. Тысячи работников, студентов и активистов вышли на улицы Рима, Милана, Неаполя, Турина, Венеции, Палермо и других городов. Участники демонстраций требуют повышения зарплат, снижения стоимости энергоносителей, более доступного жилья и увеличения государственных расходов на образование и здравоохранение.

Отдельным поводом для недовольства стал рост военных расходов. Часть протестующих выступает против приоритетов бюджетной политики правительства премьер-министра Джорджи Мелони.

Нынешней забастовке предшествовали беспорядки в Милане 17–18 октября, а также столкновения в Турине, Риме и Болонье. Поэтому  из-за опасений новых случаев насилия итальянские власти усилили присутствие правоохранителей в городах, где проходят демонстрации.

Испания и Португалия: жилищный кризис вывел людей на улицы

В Испании протесты в значительной степени связаны с резким удорожанием жилья и недостаточной защитой арендаторов. Толчком к новой волне возмущения стало выселение 87-летней женщины из квартиры в Мадриде 23 сентября после существенного повышения арендной платы.

Уже 26 сентября участники протестов разбили палаточный лаг на центральной площади Пуэрта-дель-Соль. Впоследствии аналогичные акции распространились на другие города. Протестующие требуют ограничить рост арендной платы, усилить защиту от выселений и расширить программы доступного жилья.

По оценкам, дефицит жилья в Испании составляет около 750 тысяч объектов. Особенно остро проблема затрагивает молодежь и граждан с невысокими доходами.

Схожая ситуация наблюдается в Португалии, где 17 октября состоялись массовые демонстрации в Лиссабоне, Порту и Коимбре. Участники акций требовали повышения зарплат и пенсий, а также вмешательства государства в ситуацию на рынке недвижимости. По данным Le Monde, цены на жилье в Португалии более чем вдвое выросли с 2017 года.

Недовольство также вызвали правительственные предложения об ускорении выселения арендаторов, имеющих задолженность.

Бельгия и Германия: протестное движение распространяется среди молодежи

В Бельгии демонстрации объединили студентов, преподавателей и противников сокращения бюджетных расходов.

9 октября десятки тысяч людей вышли на акцию в Брюсселе против политики экономии федерального правительства. 17 октября новые демонстрации в Брюсселе и Льеже сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и повреждением имущества. Правоохранительные органы сообщили почти о 200 задержаниях, в том числе более 25 несовершеннолетних.

На фоне беспорядков Европейская комиссия осудила случаи мародерства, одновременно подчеркнув необходимость защиты права граждан на мирные протесты.

В Германии тем временем активизировались студенческие и молодежные организации.

На 31 октября запланированы демонстрации в десятках городов, в частности в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Франкфурте и Кельне. Среди основных требований — увеличение финансирования образования, более доступные условия жизни и пересмотр государственных приоритетов в социальной сфере.

Почему европейцы выходят на протесты

Одна из главных причин усиления общественного недовольства — рост стоимости жизни. По данным Eurostat, в сентябре 2026 года годовая инфляция в Европейском союзе ускорилась до 3,8% против 3,2% в августе. В то же время энергоносители в еврозоне за год подорожали на 18,9%.

Особенно ощутимым для домохозяйств остается длительный рост цен на продукты питания. Согласно подсчетам Euronews на основе статистики Eurostat, в период с августа 2021 года по август 2026 года продукты и безалкогольные напитки в ЕС подорожали примерно на 34%. При этом даже замедление инфляции не означает возвращения цен к прежнему уровню. Расходы граждан на продукты питания, коммунальные услуги и жилье остаются высокими.

Дополнительное недовольство вызывают проблемы с государственными услугами, в частности нехватка учителей, неудовлетворительное состояние школ и недостаточное финансирование медицинских учреждений. Согласно результатам опроса ЕС, опубликованным в 2025 году, 40% европейцев в возрасте от 16 до 30 лет назвали цены и стоимость жизни среди вопросов, которые их беспокоят.

Какими могут быть последствия волны протестов

Массовые демонстрации уже создают дополнительные экономические и политические риски для европейских правительств.

Наиболее ощутимыми они стали во Франции, где беспорядки нанесли значительный ущерб торговым предприятиям, объектам инфраструктуры и местному бизнесу. Согласно одной из оценок французских аналитиков, ущерб и экономические потери от беспорядков 17–18 октября могли достичь около 1,1 млрд евро.

В то же время возможности европейских правительств увеличивать социальные расходы остаются ограниченными из-за бюджетного дефицита и высокого государственного долга. В частности, государственный долг Франции на конец июня 2026 года составлял около 119% ВВП.

Волна протестов разворачивается накануне важных избирательных кампаний. В Испании досрочные парламентские выборы назначены на 29 ноября 2026 года, а во Франции весной 2027 года должны состояться президентские выборы. По мнению аналитиков, общественное недовольство способно усилить политическую поляризацию и осложнить принятие бюджетных решений.

Напомним

В столице Албании Тиране 25 октября прошли масштабные протесты против правительства премьер-министра Эди Рамы. Люди вышли на улицы несмотря на введённые властями штрафы за участие в акциях.

Александра Василенко

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