ukenru
12:31 • 328 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 2418 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 2522 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 5374 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 8692 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 21634 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 37423 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 34707 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 44846 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 55432 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Милан-Кортина-2026: организаторы получили олимпийский огонь на стадионе "Панатинаикос" в Афинах

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Организаторы Зимних Игр Милан-Кортина получили олимпийский огонь на стадионе Панатинаикос в Афинах. Это стало началом 63-дневной эстафеты факела, которая пройдет по всей Италии перед Олимпиадой в феврале.

Милан-Кортина-2026: организаторы получили олимпийский огонь на стадионе "Панатинаикос" в Афинах

Организаторы Зимних Игр Милан-Кортина получили олимпийский огонь в четверг на церемонии на стадионе Панатинаико в Афинах, готовясь к 63-дневной эстафете факела, призванной вызвать ажиотаж по всей Италии перед Олимпиадой в феврале. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В менее масштабном мероприятии из-за предупреждения о сильных дождях, как и в случае с зажиганием огня в древней Олимпии на прошлой неделе, руководитель организации Игр Милан-Кортина Джованни Малаго получил огонь внутри огромного мраморного стадиона чуть более чем за два месяца до церемонии открытия 6 февраля.

Италия гордится своим олимпийским наследием... и мы готовимся написать следующую главу нашей олимпийской истории

- сказал Малаго, с участием лишь нескольких официальных лиц и зрителей из-за погодных ограничений сухого, но пасмурного утра в греческой столице.

Милан-Кортина-2026: торжественно зажгли Олимпийский огонь26.11.25, 12:46 • 2474 просмотра

Италия, страна-лидер зимних видов спорта, последний раз принимала Зимние Олимпийские игры 2006 года в Турине.

Это будет невероятное 63-дневное приключение. После двух десятилетий ожидания олимпийский огонь возвращается в Италию

- сказал Малаго.

Итальянская олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Жасмин Паолини была одной из последних факелоносцев, которые несли огонь на стадион "Панатинаикос" после девятидневной греческой эстафеты после зажигания 26 ноября в древней Олимпии.

Позже в четверг огонь направится в Рим, а 6 декабря отправится со стадиона "Стадио деи Марми" на начало внутреннего путешествия длиной 12 000 км, которое пройдет через все 20 регионов, а также 110 провинций, а также через 60 итальянских городов и 300 поселков, всего примут участие 10 001 факелоносец.

Итальянская эстафета пройдет через такие известные достопримечательности, как Колизей в Риме и Гранд-канал в Венеции, с остановками в южных городах, таких как Палермо и Неаполь, чтобы вызвать ажиотаж в регионах, где зимние виды спорта не так популярны.

Она достигнет Кортина-д'Ампеццо 26 января – ровно через 70 лет после церемонии открытия Игр 1956 года на том же месте – и завершится 6 февраля на церемонии открытия на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Украина требует от МОК запретить участие российских фигуристов в зимних Олимпийских играх 2026 года04.12.25, 12:37 • 1260 просмотров

Ольга Розгон

СпортНовости Мира
Неаполь
Афины
Reuters
Рим
Венеция
Милан
Италия