Милан-Кортина-2026: организаторы получили олимпийский огонь на стадионе "Панатинаикос" в Афинах

Организаторы Зимних Игр Милан-Кортина получили олимпийский огонь на стадионе Панатинаикос в Афинах. Это стало началом 63-дневной эстафеты факела, которая пройдет по всей Италии перед Олимпиадой в феврале.
Организаторы Зимних Игр Милан-Кортина получили олимпийский огонь в четверг на церемонии на стадионе Панатинаико в Афинах, готовясь к 63-дневной эстафете факела, призванной вызвать ажиотаж по всей Италии перед Олимпиадой в феврале. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
В менее масштабном мероприятии из-за предупреждения о сильных дождях, как и в случае с зажиганием огня в древней Олимпии на прошлой неделе, руководитель организации Игр Милан-Кортина Джованни Малаго получил огонь внутри огромного мраморного стадиона чуть более чем за два месяца до церемонии открытия 6 февраля.
Италия гордится своим олимпийским наследием... и мы готовимся написать следующую главу нашей олимпийской истории
Италия, страна-лидер зимних видов спорта, последний раз принимала Зимние Олимпийские игры 2006 года в Турине.
Это будет невероятное 63-дневное приключение. После двух десятилетий ожидания олимпийский огонь возвращается в Италию
Итальянская олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Жасмин Паолини была одной из последних факелоносцев, которые несли огонь на стадион "Панатинаикос" после девятидневной греческой эстафеты после зажигания 26 ноября в древней Олимпии.
Позже в четверг огонь направится в Рим, а 6 декабря отправится со стадиона "Стадио деи Марми" на начало внутреннего путешествия длиной 12 000 км, которое пройдет через все 20 регионов, а также 110 провинций, а также через 60 итальянских городов и 300 поселков, всего примут участие 10 001 факелоносец.
Итальянская эстафета пройдет через такие известные достопримечательности, как Колизей в Риме и Гранд-канал в Венеции, с остановками в южных городах, таких как Палермо и Неаполь, чтобы вызвать ажиотаж в регионах, где зимние виды спорта не так популярны.
Она достигнет Кортина-д'Ампеццо 26 января – ровно через 70 лет после церемонии открытия Игр 1956 года на том же месте – и завершится 6 февраля на церемонии открытия на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.
