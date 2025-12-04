Милан-Кортина-2026: организаторы получили олимпийский огонь на стадионе "Панатинаикос" в Афинах

Организаторы Зимних Игр Милан-Кортина получили олимпийский огонь в четверг на церемонии на стадионе Панатинаико в Афинах, готовясь к 63-дневной эстафете факела, призванной вызвать ажиотаж по всей Италии перед Олимпиадой в феврале. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В менее масштабном мероприятии из-за предупреждения о сильных дождях, как и в случае с зажиганием огня в древней Олимпии на прошлой неделе, руководитель организации Игр Милан-Кортина Джованни Малаго получил огонь внутри огромного мраморного стадиона чуть более чем за два месяца до церемонии открытия 6 февраля.

Италия гордится своим олимпийским наследием... и мы готовимся написать следующую главу нашей олимпийской истории - сказал Малаго, с участием лишь нескольких официальных лиц и зрителей из-за погодных ограничений сухого, но пасмурного утра в греческой столице.

Милан-Кортина-2026: торжественно зажгли Олимпийский огонь

Италия, страна-лидер зимних видов спорта, последний раз принимала Зимние Олимпийские игры 2006 года в Турине.

Это будет невероятное 63-дневное приключение. После двух десятилетий ожидания олимпийский огонь возвращается в Италию - сказал Малаго.

Итальянская олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Жасмин Паолини была одной из последних факелоносцев, которые несли огонь на стадион "Панатинаикос" после девятидневной греческой эстафеты после зажигания 26 ноября в древней Олимпии.

Позже в четверг огонь направится в Рим, а 6 декабря отправится со стадиона "Стадио деи Марми" на начало внутреннего путешествия длиной 12 000 км, которое пройдет через все 20 регионов, а также 110 провинций, а также через 60 итальянских городов и 300 поселков, всего примут участие 10 001 факелоносец.

Итальянская эстафета пройдет через такие известные достопримечательности, как Колизей в Риме и Гранд-канал в Венеции, с остановками в южных городах, таких как Палермо и Неаполь, чтобы вызвать ажиотаж в регионах, где зимние виды спорта не так популярны.

Она достигнет Кортина-д'Ампеццо 26 января – ровно через 70 лет после церемонии открытия Игр 1956 года на том же месте – и завершится 6 февраля на церемонии открытия на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

